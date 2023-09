La UEU organitza la 2a Caminada pels Voltants de l’Alt Urgell

Cartell de la 2a Caminada pels Voltants de l’Alt Urgell

La Unió Excursionista Urgellenca (UEU) organitza aquest diumenge, 24 de setembre, la segona edició de la Caminada pels Voltants de l’Alt Urgell. L’activitat permet als participants gaudir d’indrets singulars de la comarca i en aquesta ocasió sortirà des del poble d’Alàs.

Els participants es trobaran a partir de 2/4 de 9 del matí, per a la recollida de dorsals, i la sortida serà al cap de mitja hora, a les 9 en punt. La UEU ofereix la possibilitat de fer la caminada en dues distàncies diferents, aptes per a totes les edats i amb avituallaments. Hi ha una distància curta, de 7,5 km i un desnivell positiu de 250 metres, i la llarga, de 14 km i un desnivell de 490 metres. El recorregut passa per indrets com el poble de Cerc, el Mas d’en Coll i l’ermita de Sant Antoni.

La ruta es farà amb la tècnica de la marxa nòrdica, una modalitat nascuda als països escandinaus de la qual l’Alt Urgell en va ser pioner a l’hora d’introduir-la a Catalunya i al sud d’Europa, ara fa dues dècades. En aquest sentit, l’activitat està inclosa al Circuit Català de Marxes Nòrdiques, de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

A més de la FEEC, també hi col·laboren l’Ajuntament d’Alàs i Cerc, l’Ajuntament de la Seu, el Consell Comarcal, Menja’t l’Alt Urgell, PEUSA, Arbeletxe, Teiko i Marxa Nòrdica Cadí-Pirineus-Andorra.