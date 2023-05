La Trobada d’Escalada del Grup Cavall Bernat celebrarà a Peramola el seu 40è aniversari

Presentació de la 40a Trobada d’Escalada del Grup Cavall Bernat, a Peramola (RàdioSeu)

Peramola serà escenari aquest cap de setmana vinent de la Trobada d’Escalada del Grup Cavall Bernat, una de les més consolidades de Catalunya. De fet, aquesta cita a l’Alt Urgell servirà per celebrar el 40è aniversari de l’esdeveniment.

El grup Cavall Bernat és un emblema de l’escalada esportiva a Catalunya i actualment compta amb més de 1.700 associats, que per a entrar-ne a formar part han de ser reconeguts prèviament com a membres d’honor. Per això, entre els seus components hi ha escaladors del màxim nivell. Enguany, s’han proposat donar a conèixer als participants “un altre indret referent en l’àmbit de l’escalada” com és Peramola, després que les dues anteriors edicions es van celebrar a dos altres municipis ben coneguts pels aficionats, com són Monistrol de Montserrat i Tivissa.

A la presentació, a l’Ajuntament peramolí, els seus impulsors han explicat que actualment fan “un important esforç per a mantenir l’esperit del Grup Cavall Bernat” tot i que no és fàcil donar cabuda a tots els seus associats en aquesta trobada, tenint en compte que ja superen els 1.300 inscrits. L’esdeveniment l’ha explicat Montse Armengou, periodista de TV3 i directora del programa de documentals ‘Sense Ficció’, que també s’encarregarà de conduir la presentació de la trobada dissabte al matí.

Armengou ha subratllat que el cap de setmana vinent “Peramola es convertirà en l’epicentre de l’escalada, no només local, comarcal o català, sinó a nivell internacional”, tot i que recorda que la població de l’Alt Urgell “ja n’és un epicentre per mèrits propis” i que aquesta cita serà “una gran celebració” d’aquest fet. La presentadora també ha avançat que el programa no només inclourà escalada sinó que hi haurà tota mena d’activitats, com ara música oferta pel Refugi de Cortiuda, gastronomia i també el reconeixement a alguns dels nous membres d’honor de Cavall Bernat.

L’alcaldessa de Peramola, Gemma Orrit, hi ha afegit que és una evidència que actualment el municipi ja és un dels espais més preuats per a l’escalada, tant a Catalunya com a escala internacional, i que des de l’Ajuntament treballen perquè aquest prestigi “agafi un nivell més”. Per això, anima a que “la gent del territori s’ho cregui i s’ho faci seu” i “que no ho vegin com una cosa que passa a les muntanyes i no els aporta res”. També espera que esdeveniments com aquests ajudin a divulgar “que podem gaudir de la muntanya tots, ben avinguts i sense cap problema”.

Per això, Orrit espera que el cap de setmana vinent sigui “ple de gent i d’alegria”, alhora que ha agraït “molt” al Grup Cavall Bernat el fet que els hagi escollit per a celebrar aquesta 40a edició, com també l’homenatge que es farà a Josep Maria Viladrich Bortoló ‘Manix’, “una persona que sempre ha estimat la muntanya, el municipi i la vall” i que ha treballat per a divulgar el muntanyisme a Oliana i el seu entorn.

De la seva part, Francesc Sanahuja, membre del Grup Cavall Bernat, ha avançat que enguany, a Peramola, es reconeixerà públicament quatre nous membres d’honor. Dissabte a la tarda (18.30 h), rebran aquesta distinció Benjamí Audet, Joan Vidal, Koki Gassiot i Joan Jover i Garcia. I diumenge, a la mateixa hora, serà el torn d’Araceli Segarra, Patrice Bellefont, Núria Balagué i Xavi Metal. A més de Gemma Orrit, a ambdós actes hi seran presents el president de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, Jordi Merino; la delegada de la Secretaria General de l’Esport a l’Alt Pirineu i Aran, Lourdes Ravetllat; el president de la Fundació Catalana de l’Esport, Pere Sust, i Gemma Vilarasau, en representació de la Diputació de Lleida.

Pel que fa a la resta d’activitats paral·leles, dissabte al matí (9.00 h) es farà un acte de record als membres de Cavall Bernat morts recentment: Maria Niñerola, Pedro Canton, Vicenç Soto i Jaume Mas. Paral·lelament, al llarg del matí hi haurà una caminada amb dues opcions: curta (3 hores) i llarga (6 hores), oferta pel GE Oliana i amb esmorzar pels participants. Després del dinar, a la tarda, hi haurà un sorteig de material i el primer reconeixement als nous membres d’honor.

Diumenge, es començarà a les 8 del matí amb un esmorzar i després es farà una nova caminada, amb les opcions de 2 hores i mitja i de 4 hores. A la tarda (18.30 h), hi haurà un nou sorteig de material, l’homenatge a Josep Maria Viladrich i el reconeixement als nous membres.