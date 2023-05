“Crims: Pecats capitals”, de Carles Porta

Coberta del llibre Crims: Pecats capitals, de Cartes Porta

Títol: Crims: Pecats capitals

Autor/a: Carles Porta

Pàgines: 344

Editorial: La Campana

La superbia, l’avarícia, la luxúria, la ira, la gola, l’enveja i la mandra són els set pecats capitals. Els va descriure Dante a la Divina comedia, i a la tradició cristiana es troben en l’origen de tots els altres vicis. Són tambe set passions molt arrelades en la ment humana. Podem imaginar l’esser humà sense elles?

En les set histories reals reunides en aquest llibre, el possible mòbil del crim sempre és una d’aquestes passions. El segrest de la Melodie Nakachian en el món de la jet-set de la Costa del Sol; el crim al supermercat Esclat de Mollet del Valles, on va ser apunyalat el vigilant de seguretat; la desaparició a Canovelles del nadó d’una família a qui feia poc li havia tocat la loteria de Nadal; el cas Febamar a Alcanar, en el qual el propietari d’un concessionari de cotxes i la seva dona són assaltats i torturats fins a la mort; la historia del caníbal de Ventas a Madrid o la del monjo shaolin a Bilbao, que havia convertit un gimnàs en un pou dels horrors, i l’assassinat d’Isidre Matas, un home amb molt mala sort, ens fan preguntar-nos: quines són les passions que mouen el món? Per que matem?





Font: lacasadellibro