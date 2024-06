La tos ferina, una malaltia que es manté present, també a Andorra

Una nena patint un atac de tos (Gustavo Fring / Pexels)

La tos ferina ha augmentat a Andorra, una tendència que es repeteix tant en els països veïns com a la resta d’Europa. Tot i que la vacuna és dins del calendari, els experts apunten la pèrdua de la immunitat a l’edat adulta. La tos ferina és una infecció respiratòria aguda molt contagiosa, caracteritzada per un quadre catarral. És exclusivament humana i es considera una malaltia endèmica.

La metgessa de família, Roser Bellmunt, constata que és una constant. “Això vol dir que sempre hi ha un nombre de casos mantingut a la població, però sí que es comporta amb etapes cícliques epidèmiques. Cada 3-5 anys es veuen aquests pics d’epidèmia de la malaltia i podria coincidir que ara estiguem vivint un brot d’aquest tipus”.

Entre els símptomes, s’hi troba una tos molt seguida, que pot arribar a provocar vòmit. Malgrat els atacs, la persona pot estar del tot bé. La malaltia és nominal, és a dir, que els metges han d’avisar el ministeri de Salut amb nom i cognoms. Bellmunt explica quin és el procés. “S’aïlla la persona i si el resultat és negatiu surt de l’aïllament; si es confirma la malaltia, se li dona un tractament”.

La malaltia es tracta amb antibiòtics i cinc dies després ja es pot fer vida normal. A Andorra els casos van augmentar l’any passat de 15 a 18 només els primers quatre mesos d’aquest 2024. D’aquests casos, hi havia més adults que nens. “Les vacunes no tenen una immunitat eterna i potser que en edat adulta hi hagi una disminució”, esmenta la metgessa. I és que el vaccí s’inocula als 2, 4, 12 mesos de vida, als 5 i 15 anys i a les embarassades

I mentre no es posi una altra de recordatori a l’edat adulta, els experts recomanen seguir el calendari de vacunació establert. Si hi ha sospites, millor acudir al metge, i en cas que la malaltia es confirmi, minimitzar el contacte social i rentar-se les mans sovint. En definitiva, “són totes les mesures que hem après durant la pandèmia”.