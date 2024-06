La Seu atorga a Open Arms 10.000 euros per a la missió d’emergència d’ajut humanitari a Gaza

L’alcalde de la Seu -segon per l’esquerra- amb Òscar Camps al costat (Aj. la Seu)

Aquesta setmana ha tingut lloc a la Seu d’Urgell, a l’Ajuntament de la ciutat, l’acte simbòlic de lliurament d’un xec solidari per la quantitat de 10.000 euros a l’ONG Fundació PROA (Pro-Activa Open Arms) per a la missió d’emergència d’ajut humanitari a Gaza. L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i el regidor de Solidaritat i Cooperació, Jordi Mas, han fet a mans al fundador i director d’aquesta organització no governamental, Òscar Camps, d’aquesta subvenció que es destinarà a cobrir les despeses per a aquesta missió humanitària.

L’alcalde Barrera ha donat la benvinguda a Òscar Camps a la Seu d’Urgell i ha agraït la tasca humanitària d’Open Arms que porta a terme, tant a Gaza com al Mediterrani: “Gràcies per venir, nosaltres fem una petita aportació a Open Arms, però realment la gran aportació humanitària la feu vosaltres”.

Per la seva part, Camps ha agraït la rebuda per part de l’alcalde de la Seu i la valentia del Govern de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell: “Em sorprèn gratament que hi hagi municipis o administracions que siguin valentes i que es posicionin públicament en un moment tan difícil. Estem acostumats a estar molt sols davant de la criminalització a que estem sotmesos per part de certes administracions. Lamentablement defensar els drets humans sobretot on ho fem nosaltres, que és en l’espai entre la vida i la mort, al Mediterrani, no és una tasca gens agraïda, genera aquesta criminalització de vegades per part de governs que et premien, però que alhora ens penalitzen i et bloquegen administrativament. Defensar els drets humans avui dia no només està mal vist sinó que és incòmode”. El director i fundador d’Open Arms ha subratllat respecte la situació que està patint la població Gaza per part de l’exèrcit israelià “titllar-la de genocidi es quedar-se curt”.

La visita d’Òscar Camps a la Seu d’Urgell ha culminat amb una conferència-col·loqui a Cinemes Guiu sota el títol ‘La defensa dels Drets Humans a Gaza i al Mar’. En aquest acte, gratuït i obert a tota la ciutadania, s’han anat intercalant diferents vídeos mostrant les diferents accions humanitàries que porta a terme aquesta ONG al Mediterrani i a Gaza.





L’Ajuntament de la Seu, sempre al costat de la població de Gaza

“Des del 7 d’octubre, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell sempre ha estat al costat del poble palestí”, afirma Jordi Mas. El regidor de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament urgellenc recorda que “des del Consistori hem denunciat públicament aquesta violència infringida contra la població civil sumant-nos al comunicat difós pel Fons Català de Cooperació on s’exigia el compliment del dret internacional i la protecció dels drets humans”.

Mas afegeix que des de l’Ajuntament “també s’ha fet una tasca de sensibilització envers aquesta catàstrofe humanitària de grans dimensions que creix cada dia que passa”. Al respecte, cal recordar que el ple de l’Ajuntament de la Seu del passat 6 de novembre va aprovar per unanimitat de tots els grups una moció de suport al poble palestí.

A més, al novembre l’Ajuntament de la Seu es va sumar a la campanya 3882 Crida d’emergència per la crisi humanitària generada davant l’escalda de violència a Palestina, que va obrir el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, destinta-hi un total de 8.000 euros.

Una altra acció de sensibilització a la ciutadania i de suport al poble palestí, va ser la projecció el passat mes de maig del film ‘200 metres’, del cineasta palestí Ameen Nayfeh. La recaptació de taquilla del passi d’aquesta pel·lícula, que es desenvolupa Cisjordània, es va destinar al foment dels Drets Humans a Palestina.

Aquesta activitat va comptar amb la col·laboració del CineClub la Seu, i a la sessió de cinefòrum van intervenir l’historiador Josep Canyet, Txell Bragulat (Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani) i Isidre Pallàs (Sodepau) que van mantenir un col·loqui amb el públic sobre la situació a Gaza i a tota Palestina.