La somatoteràpia: Connexió entre cos i ment

La somatoteràpia connecta el cos i la ment (Getty images)

Enmig de les diverses teràpies que han sorgit per a abordar el benestar integral de les persones, la somatoteràpia emergeix com una pràctica que destaca per la seva aproximació holística, que involucra tant el cos com la ment. La somatoteràpia té el seu origen en diverses tradicions psicoterapèutiques, com ara la psicoanàlisi, la psicologia humanista i la gestalt. Aquesta disciplina es distingeix pel seu enfocament en la integració del cos i la ment, reconeixent que les emocions i els pensaments estan intrínsecament lligats a les sensacions corporals.

L’objectiu principal de la somatoteràpia és conscienciar i treballar amb les tensions i les emocions emmagatzemades en el cos, que poden derivar-se d’experiències passades o de situacions actuals. A través de diferents tècniques, els professionals de la somatoteràpia guien els clients cap a una millor comprensió i integració de les seves experiències corporals i emocionals.

La pràctica de la somatoteràpia pot variar segons el professional i les seves preferències metodològiques. Tanmateix, algunes tècniques són comunes en aquesta disciplina: