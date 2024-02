EEBE U16: Cita amb l’Ecureuils d’Or a França

Jan Visa al Trofeu Borrufa Foto: @Toni Grases

Vuit integrants de l’equip U16 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) ha viatjat a França per a disputar una nova cita de la U16 Ecureuils d’Or (Copa de França infantil). El viatge es va efectuar dissabte, per a competir a partir de demà dilluns a Val d’Isère, Sainte Foy i Tignes. L’equip el formen Etna Pou, Carlota Comellas, Isabella Pérez, Ainhoa Piccino, Jan Visa, Max Black i Jordi Rogel, seleccionats pels seus resultats a les darreres curses de la Copa Popeyes i el Borrufa.

Per a avui diumenge hi havia programat un entrenament a pistes per a tenir un primer contacte, per a després estar preparats per a les curses de la setmana. Ara cal estar pendents per a saber en quins grups de cursa es troben els andorrans, ja que aquesta competició es divideix en diferents curses i ubicacions.

L’equip tornarà a Andorra el dijous, per a estar a casa durant el cap de setmana de cara a la Copa del Món femenina de Soldeu.