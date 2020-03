La Skyrace Comapedrosa aplegarà, el proper 26 de juliol a Arinsal bona part dels millors corredors del Skyrunning mundial. Aquest any 2020, la cursa és la 9a de les 16 proves del circuit Skyrunner® World Series (organitzades per la International Skyrunning Federation, ISF) i, a més, és una de les 4 cites que tenen categoria Super Sky i que, per tant, atorguen el doble de puntuació als millors classificats.

A dia d’avui ja han confirmat la seva participació corredors d’elit com el campió del circuit mundial l’any passat, el japonès Ruy Ueda, el català campió de la Marathon de BUFF® Epic Trail 2019 Oriol Cardona, Zaid Ait Malek, Evgeny Markov, Marc Pinsach, Pere Rullan, el campió de la Ultra de BUFF® Epic Trail 2019 Andreu Simon, Ismail Razga o els locals andorrans Marc i Òscar Casal, entre molts altres atletes de renom.

Al quadre femení, l’espectacle estarà igualment garantit. Corredores com Elisa Desco, Denisa Dragomir −guanyadora de la Skymasters 2019−, Johanna Åström, Elena Rukhlyada, Takako Takamura, les germanes Lina i Sanna El Kott Helander, Clàudia Sabata o les també andorranes Imma Parrilla i Sabrina Solana, anticipen una gran lluita per la victòria i el podi.

Serà també, doncs, una gran oportunitat pels corredors amateurs de participar en una cursa de gran prestigi mundial i de compartir ruta amb els millors del seu esport.

Una prova emblemàtica

La Skyrace Comapedrosa és una cursa que reuneix tots els elements que defineixen l’Skyrunning. Una prova de 21km i uns 2.300m de desnivell positiu, amb sortida i arribada a Arinsal, que transcorre pel Parc Natural de les Valls del Comapedrosa i ofereix pujades exigents i baixades tècniques. El corredor gaudeix de paisatges de gran bellesa, d’unes panoràmiques inigualables sobre el Pirineu i puja al cim més alt d’Andorra, el Comapedrosa, a 2.942m.

El mateix dia −26 de juliol− es disputa la “germana petita” de la Skyrace Comapedrosa, la Skyrace Arinsal. Amb els seus 15km i +1.300m, permet coronar el Pic de les Fonts i gaudir igualment de la bellesa espectacular de l’entorn del Comapedrosa.

Les inscripcions estan actualment obertes i es preveu que es tanquin setmanes abans de la prova, ja que són molt limitades i el ritme de reserves és molt alt a hores d’ara.

Més informació i inscripcions: www.skyracecomapedrosa.com.