La síndrome de la borratxera seca fa referència a quan la persona alcohòlica no aconsegueix la sobrietat i es queda ancorada en l’abstinència. És a dir, no canvia el comportament après durant l’alcoholisme, que majoritàriament és mentir, ser deshonesta i manipuladora.

Són un conjunt de conductes enfocades a emmascarar l’addicció i/o aconseguir els diners necessaris per al seu consum. Aleshores, abans de continuar, definiré l’abstinència i la sobrietat: la primera significa que la persona es manté allunyada del consum i per la seva banda, la segona significa que a part d´haver superat l’addicció també ha après la lliçó i ha canviat d’hàbits i costums, s’ha transformat en algú totalment diferent.

Doncs, la borratxera seca és quan la persona està en abstinència i, per tant, no surt reforçada. Simplement ha deixat de consumir però mentalment segueix en el mateix estat, no busca els motius que l’han empès al consum i abús de l’alcohol, donant com a resultat en la majoria de vegades la recaiguda.

Paral·lelament es torna depenent d’algú altre, com por ser un familiar, la parella, un fill, un amic, etc. Per dir-ho d’una manera més curta: es comporta com un nen rei, un nen mimat que es justifica amb la mentida i, fins i tot, de vegades amb l’agressió, degut a la seva frustració. Tot i que ja no beu es segueix comportant igual, no torna els diners prestats, menteix als amics i familiars, en definitiva, és algú deshonest i manipulador.

No entén la desintoxicació com un canvi de vida i és perquè les conductes apreses durant l’alcoholisme li aporten algun benefici i no troba necessari canviar-les. No és conscient que sense la sobrietat la desintoxicació no arriba al seu punt final, busca qualsevol excusa per a no donar el pas i és que superar aquesta addicció no és gens fàcil, però tampoc impossible. Això sí, s’ha d’adquirir una actitud optimista i centrada en la determinació, si no, tot es queda en la abstinència temporal perquè és un estat de tranquil·litat mental, la persona pensa que controla la situació.

