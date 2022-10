Segona reunió de la Taula Nacional de Salut Mental i Addicions per a tractar els avenços del darrer any

Aquest dimarts s’ha celebrat, a Encamp, la segona reunió de la Taula Nacional de Salut Mental i Addiccions (TNSMA), un òrgan consultiu adscrit al ministeri de Salut que té com a objectius assessorar l’Executiu en els aspectes relatius a la salut mental, contribuir a definir i elaborar propostes d’actuació, promoure i millorar la coordinació de tots els agents implicats en aquest aspecte i desenvolupar iniciatives contra l’estigma en salut mental.

La TNSMA està formada pels ministres encarregats de les matèries de Salut, Albert Font; Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés; Interior i Justícia, Josep Maria Rossell; i Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. També hi són presents representants del ministeri encarregat de Participació Ciutadana, comuns, SAAS, CASS, col·legis oficials de psicòlegs, metges i Infermers, les associacions de Treballadors Socials i Educadors Educadores Socials i membres de les diferents fundacions, entitats socials i associacions del sector.

La segona TNSMA ha coincidit amb la celebració del mundial de la Salut Mental, que va commemorar-se el passat dijous sota el lema “Fem de la Salut Mental i el benestar una prioritat global”. En aquest sentit, la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha posat en relleu la voluntat del Govern de continuar tractant la Salut Mental com un projecte estratègic, especialment després de la irrupció de la COVID-19. D’aquesta manera, ha recordat la importància d’haver aprovat el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA) ara fa uns mesos, un document que recull els objectius, eixos i línies estratègiques a desenvolupar en aquest camp.

Així, un dels punts que recull el PISMA és la necessitat de definir i implementar diferents models d’habitatge segons les necessitats dels pacients. El ministre Font ha explicat als assistents que el Projecte de llei del pressupost 2023, entrat a tràmit parlamentari la setmana passada, ja inclou una partida d’un milió d’euros per a l’habilitació de pisos de suport a l’edifici on s’ubica Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI). Com ha apuntat Helena Mas, la previsió és instal·lar-hi dos grups d’habitatges diferents segons el nivell d’autonomia dels usuaris.

En el mateix sentit, tant Font com Mas han avançat que el Govern treballa per a signar un memoràndum d’entesa amb el Bisbat d’Urgell, que impulsarà un centre destinat a pacients amb malalties mentals a l’antic edifici del seminari. Aquest nou espai, que buscarà convertir-se en una referència a tot el territori pirinenc, té la voluntat de centrar-se especialment en les persones –tant adults com infants i adolescents– amb trastorns de salut mental que precisin de fases d’hospitalització de mitja o llarga durada i es basarà en el model de recuperació de les persones, la continuïtat assistencial i l’acompanyament en el seu cicle vital: “com més recursos tinguem, complementaris entre ells i adaptats a les necessitats dels usuaris, millor”.

Finalment, la reunió de la TNSMA també ha servit per a repassar els avenços fets en altres camps, com l’estratègia nacional de prevenció i lluita contra el suïcidi, la lluita contra l’estigma o l’impuls de la formació i la recerca en aquest camp.