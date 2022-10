Les 10 coses que més els agraden als gossos “aspiradora”

Hi ha gossos als quals els agrada rosegar, i fins i tot menjar, tot allò que troben. Són els coneguts afectuosament com a gossos “aspirador”. Una conducta, però, que pot ser perjudicial per a la seva salut. Però, saps quines són les 10 coses que més els agraden?

1) Mitjons: Hi ha gossos que senten una certa predilecció per ells.

2) Gomes de pèl: Són summament atractives per als gossos.

3) Roba interior: Fan olor i tenen gust de tu.

4) Pals: Molts gossos poden jugar amb pals sense mossegar-los, però alguns no suporten la temptació i els mosseguen, la qual cosa pot portar-los a acabar amb estelles o amb un tros de fusta en la panxa.

5) Pedres: Succeeix normalment per una patologia denominada “pica”.

6) Sabates: El teu gos adora destrossar-les.

7) Joieria, monedes i bitllets: A molts gossos els agrada xafardejar carteres i bosses.

8) Xocolata: La xocolata és tòxica per a ells.

9) Ossos: Els gossos no han de menjar ossos cuinats, ja que s’estellen amb molta facilitat.

10) Pilotes o joguines: Trossos de pilota, restes de joguines.

Si veus al teu gos decaigut, inapetent, si li costa defecar o intenta vomitar i no aconsegueix expulsar res, acudeix immediatament al veterinari per a assegurar-te que no s’ha empassat res.