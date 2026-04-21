El Govern garanteix la continuïtat del servei de menjadors adaptats per a alumnes amb al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

El Govern ha signat un nou conveni per a la cessió dels espais de la cuina de les Escoles Franceses d’Escaldes-Engordany amb tots els gestors de menjadors escolars de la xarxa pública d’escoles d’Andorra, que permet garantir la continuïtat del servei de preparació d’àpats per a alumnes amb al·lèrgies i intoleràncies alimentàries de totes les escoles públiques del país.
L’acord incorpora, per primera vegada, tots els gestors de menjadors escolars de la xarxa pública d’escoles d’Andorra (inclou l’Associació de Pares d’Alumnes de les escoles andorrana, espanyola i francesa, i escoles que gestionen directament el menjador com el Lycée, la Sagrada Família, el Janer i el Sant Ermengol), “avançant cap a un model de finançament més just, col·laboratiu i sostenible, basat en la corresponsabilitat entre les diferents comunitats educatives”.
En aquest marc, el Govern dobla la subvenció destinada al projecte fins als 15.000 euros anuals per a col·laborar en les despeses de transport dels àpats des de la cuina central fins als centres escolars, reforçant així el suport públic a un servei essencial.
Amb aquesta mesura, “l’Executiu reforça el seu compromís envers els drets dels infants i adolescents i amb la garantia del seu benestar, assegurant la continuïtat d’un servei essencial que dona resposta a necessitats alimentàries específiques en l’àmbit escolar, garantint que tots els infants, independentment de les seves necessitats alimentàries, tinguin accés al servei de menjador escolar en condicions d’igualtat”.