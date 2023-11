La Seu: Tot a punt per a celebrar les 2es Jornades de Conservació del Medi Natural

Cartell de les 2es Jornades de Conservació del Medi Natural, a la Seu (Aj. la Seu)

Encara queda alguna plaça lliure per a poder assistir aquest pròxim cap de setmana, 18 i 19 de novembre, a les 2es Jornades de Conservació del Medi Natural. Les inscripcions, que són gratuïtes, s’han de formalitzar des del web municipal. Les jornades també es podran seguir per streaming.

Recordar que les jornades tindran aquest any com a fil conductor l’informe ‘Estat de la Natura a Catalunya 2020’, que posa de manifest el declivi del medi natural. Aquest informe és un document clau per a orientar les polítiques i accions de conservació que han de permetre aturar la pèrdua de biodiversitat a Catalunya.

En aquest sentit la conferència inaugural anirà a càrrec de Marc Anton, investigador i tècnic de monitoratge i de projectes de seguiment de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), associació que ha elaborat aquest informe conjuntament amb l’Institut de Ciències del Mar i la Direcció de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

Les jornades es componen de tres blocs que consistiran en diverses ponències i la seva respectiva taula rodona a càrrec de diferents experts. Els dos primers blocs tindran lloc dissabte 18 de novembre, al matí i a la tarda, respectivament. Val a dir que aquestes 2es jornades han crescut en activitats i en àmbits d’estudi respecte a la primera edició.





Fauna salvatge i conservació (IEN 2020)

El primer bloc està dedicat a la fauna salvatge i conservació (IEN 2020) amb Toni Carulla, de la Fundació World Nature; Claudi Racionero, consultor ambiental (Peusa); Juli Mauri, biòleg i investigador (Projectes de reintroducció); i Pau Federico, Grup Felis (Grup de Recerca en Carnívors a Catalunya.





Gestió i conservació d’ecosistemes (IEN 2020)

Pel que fa al segon bloc, que versarà sobre gestió i conservació d’ecosistemes (IEN 2020), hi prendran part Mathias Brummer, biòleg i màster d’Ecologia del Canvi Global; Marc Arcarons, de Ramats de Foc (Fundació Pau Costa); Juan Antonio Arévalo, enginyer de forests (Integra Pirineus); Pere Miquel Parés, veterinari i criador de cavalls (ICHN Pirineus); i Antonio Gómez Bolea, de l’Institut Català d’Història Natural.





Divulgació científica (IEN 2020)

El tercer i darrer bloc de les jornades es portarà a terme diumenge, 19 de novembre, al matí, i serà el torn de la divulgació científica (IEN 2020). Les ponències aniran a càrrec de Marta Josa i Andrea Camacho, de l’Ovella Verda; Pere Alzina, biòleg, consultor i educador ambiental; Cristina Sánchez, SEO Birdlife; Mireia Querol, biòloga i divulgadora científica, de Biologueando; Núria Burgada, de la Fundació Kilian Jornet.

La conferència de cloenda de les jornades anirà a càrrec d’alumnes de 1r curs de batxillerat de l’institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell, acompanyats pel mateix director de les jornades, David Manzanera.





Activitats paral·leles gratuïtes

En el marc d’aquestes 2es Jornades de Conservació del Medi Natural també s’ha confeccionat una programació paral·lela amb més activitats i propostes que en la passada edició, i adreçades a tots els públics i gratuïtes. Per a participar-hi cal fer inscripció prèvia des del web de Turisme Seu.

Així, en ple cap de setmana de celebració de les jornades, tindrà lloc l’escape room ‘Exploradors de la Natura’, adreçat a infants de 7 a 11 anys, al Parc del Cadí; una sortida per a reconèixer amfibis, al Pont de la Palanca; el passi de la pel·lícula ‘Camí de Marina’, film inaugural del SUNCINE, el festival de cinema mediambiental més important d’Europa, i un col·loqui posterior amb el president d’aquest certamen cinematogràfic, el seu director i el director d’aquesta pel·lícula.

També es portarà a terme una pardalejada exprés; una sortida etnobotànica i un alliberament de fauna.

A més, a la plaça de les Monges, hi haurà una fira de productors i associacions ambientalistes.