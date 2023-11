El documental del 20è aniversari del Parc Natural de l’Alt Pirineu, ja a YouTube

El documental commemoratiu del 20è aniversari del Parc Natural de l’Alt Pirineu ja es pot veure a la plataforma Youtube. La producció audiovisual ha estat realitzada i editada per Marc Obiols, d’Obisual Media. Aquest cap de setmana passat se n’ha fet una primera presentació a l’Alt Urgell. Va ser a Ars, un dels diversos nuclis de les Valls de Valira que forma part del parc, amb motiu de la Festa Major del poble.

El vídeo fa memòria de la feina feta al llarg d’aquests 20 anys i incideix en el paper fonamental que ha tingut l’activitat humana en les valls que conformen el Parc Natural per a donar-li el seu aspecte actual i el valor que té ara. Per això, tal com explica l’autor, el documental dona “protagonisme i veu a la gent del territori, que de forma ancestral ha treballat, transformat i creat una identitat pròpia en aquesta zona del Pirineu”.

Amb el fil conductor dels valors naturals i culturals del Parc, s’hi reflexiona i es posa sobre la taula els reptes de futur de la zona, a cavall de l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà. Per això, s’hi parla de reptes com la biodiversitat, la crisi climàtica, el turisme i la vida de la gent que hi viu tot l’any.

La producció inclou entrevistes amb els quatre presidents que ha tingut la Junta Rectora del Parc: Martí Boada, Agustí López, Joan Ordi i l’actual president, Josep Queró. També hi parlen el primer director de l’espai protegit, Jordi Palau, i l’actual, Marc Garriga. Igualment, hi intervenen representants de l’Associació de Guies i Intèrprets del PNAP, com Cristina Simó, i de l’Associació de Productors i Elaboradors Agroalimentaris del Parc; concretament, Ingrid Sebastià, del celler Cota 730; Clara Ferrando, de la formatgeria Casa Mateu de Surp; Pilar Canes, d’Esterri&Berry, i Anna Ventura, de la formatgeria Montsent de Pallars.