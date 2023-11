Elaboraran una cartera digital de país per a facilitar la identificació en línia de la ciutadania

Nou pas endavant en el full de ruta per a la transformació digital (SFGA)

El Govern continua avançant en el desplegament del full de ruta de la transformació digital amb l’adjudicació de la cartera digital. L’objectiu principal és proporcionar una eina que integri tant la identitat digital com altres funcions de cartera digital, facilitant als ciutadans la gestió de les seves identitats, finances i altres funcionalitats des d’un únic entorn segur i públic. El concurs públic, que és el primer que s’impulsa a través de la modalitat de diàleg competitiu, ha recaigut al proveïdor Awesome per un import de 136.069,99 euros.

La nova cartera digital permetrà a la població disposar d’una aplicació digital on hi podrà vincular la seva identitat digital així com altres targetes oficials i de fidelització. La implantació de la identitat digital permetrà agilitar els tràmits burocràtics i reduir els temps d’espera, tant per a la ciutadania com per a l’administració pública. La nova eina, augmentarà la seguretat i la privacitat en les transaccions en línia perquè proporcionarà mecanismes d’autenticació robusts que ajudaran a prevenir el frau i protegir la informació personal dels usuaris.

La implementació de la cartera digital és un pas més respecte el certificat digital que ja es disposa actualment. La nova eina es concebrà tenint en compte que cal que sigui compatible amb altres sistemes d’identificació digital a nivell nacional i internacional, facilitant la col·laboració entre entitats i el reconeixement mutu de les identitats digitals. Així, la solució també haurà de ser compatible amb altres sistemes de pagament i carteres digitals, facilitant la col·laboració entre entitats financeres i el reconeixement mutu de les transaccions.