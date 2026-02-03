La Seu tindrà un Carnaval marcat per la reivindicació de la pau, la cohesió social i la participació jove

La regidora de Festes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Christina Moreno, ha presentat aquest matí de dimarts la programació del Carnaval 2026. L’edició d’enguany destaca per un fort component social i reivindicatiu sota el lema de la pau, així com per novetats logístiques en la rua i una aposta per espais d’oci jove segurs i normatius.
A petició de l’Associació de Ball i Dansa de la Seu d’Urgell, el fil conductor d’aquest Carnaval serà la reivindicació de la pau, la cohesió social, el diàleg i la convivència. Aquest missatge es visualitza en el cartell oficial, on el Rei Carnestoltes apareix sobre un fons amb el símbol de la pau.
La regidora ha posat èmfasi en la voluntat de fer un “esdeveniment conscient” a través de dues línies d’actuació. La primera, que tothom es disfressi amb llibertat i criteri. Al respecte, Christina Moreno ha explicat que en coordinació amb l’Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal, es promourà una campanya digital (amb un vídeo a les xarxes socials) per a fomentar la llibertat en l’elecció de vestuari i convidar a la ciutadania a escollir “disfresses conscients” que evitin missatges amb contravalors.
La segona línia d’actuació són les premisses inclusives, és a dir, les ordres del Rei Carnestoltes per a la setmana prèvia s’han dissenyat perquè totes les famílies hi puguin participar de maner oberta i sense barreres de qualsevol índole.
Així doncs, les ordres del Rei Carnestoltes per a la setmana del 9 al 13 de febrer són les següents:
- Dilluns 9 febrer: Mitjons desaparellats.
- Dimarts 10 febrer: Complement únic i original.
- Dimecres 11 febrer: Pijama per a anar a l’escola de forma relaxada.
- Dijous 12 febrer: Diversió esbojarrada (despentinar-se i pintar-se la cara).
- Divendres 13 febrer: ‘La pau per davant’ (portar un element relacionat amb el símbol de la pau).
Novetats en la Rua de Carnaval
La gran rua de Carnaval, que tindrà lloc el dissabte, 14 de febrer, comptarà enguany amb la participació d’unes 200 persones, repartides en tres colles d’adults, tres d’infantils i una colla xica.
Pel que fa al recorregut de la rua, aquesta s’iniciarà des de la Plaça de les Monges (17:00 h) i passarà per la Plaça Catalunya, el carrer Lluís de Sabater, el Carrer Major i la Plaça dels Oms.
La rua culminarà en un nou punt respecte els anys anteriors, acabant a la Sala Sant Domènec en lloc de la zona esportiva. “Aquest canvi respon a la voluntat d’evitar que el tram final quedi desangelat, ja que les colles i comparses havien detectat que els infants es cansaven, i d’aquesta manera es facilitarà encara més l’accés a les famílies al fi de festa”, ha subratllat la regidora de Festes.
Pel que fa a l’ordre i l’animació, la rua l’obriran els Diables de l’Alt Urgell i la batucada Tambuka, seguits de les escoles i, tancant la desfilada, l’Associació de Ball i Dansa. El fi de festa inclourà l’animació de DJ Jerry Molly i la presentació de les colles a càrrec d’Ivan Caro, a la sala Sant Domènec.
Festa jove segura i adaptació normativa
Per tal de complir estrictament amb la normativa vigent (Decret 112/2010), la Festa Jove del divendres, 13 de febrer, al Centre Cívic l’Escorxador es dividirà en dues franges d’edat diferenciades:
- De 17:00 h a 19:00 h: Per a joves de 12 a 14 anys.
- De 19:30 h a 21:30 h: Per a joves de 15 a 17 anys.
Aquesta mesura, fruit de les indicacions dels Mossos d’Esquadra, pretén oferir espais d’oci segurs, saludables i adaptats als interessos comuns de cada etapa vital.
Actes tradicionals i col·laboracions
El programa de Carnaval manté les arrels de la festa amb la col·laboració de diverses entitats locals.
Així, la Germandat de Sant Sebastià organitza el Ball de l’Ossa i l’Indiot (dissabte 7 de febrer), la Cantada de l’Estudiantina (divendres 13 i dissabte 14 de febrer) i el Judici del Rei Carnestoltes (dimarts 17 de febrer).
Per la seva part, els Diables de l’Alt Urgell i Tambuka tancaran el cicle festiu el dimecres, 18 de febrer, amb la crema del Rei Carnestoltes, l’enterrament de la sardina i una sardinada popular.
La regidora, Christina Moreno, ha agraït la implicació de totes les entitats i persones que fan possible un programa que busca “fer comunitat cap a aquests actes que van més enllà de només fer festa”.
Cal recordar que, enguany, també es podrà gaudir de l’exposició de màscares pels carrers on transcorrerà la rua de carnaval, a partir del dia 4 i fins el dia 18 de febrer.