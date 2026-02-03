FEDA soterrarà les línies de mitjana tensió entre el Lloset d’Encamp i Prats

FEDA iniciarà en els propers dies el projecte de construcció d’una línia soterrada de mitjana tensió entre l’estació depuradora de Canillo i Prats. Amb aquesta actuació, es podran enretirar tres línies aèries de mitjana tensió entre Prats i Encamp, que tenen una extensió de 2,6 quilòmetres i d’aquesta manera s’impactarà en una millora paisatgística en una zona d’interès natural i cultural com és l’entorn del Santuari de Meritxell i, alhora, en una millora de la seguretat de les línies.
El ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, el director general de FEDA, Albert Moles, i el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, han explicat el projecte, aquest dimarts, en una roda de premsa en què s’ha signat el conveni que permetrà el pas de les línies elèctriques per terrenys propietat del Govern i de dos particulars. Amb l’actuació, es podrà eliminar 17 quilòmetres de cable aeri, 19 torres elèctriques, 14 pals de fusta de subjecció de les línies i un pòrtic elèctric.
El director general de FEDA, Albert Moles, ha explicat que el soterrament de la línia forma part del compromís de FEDA de continuar millorant la integració paisatgística a través del soterrament de pràcticament la totalitat de les seves línies de mitjana tensió. Així, actualment el 94,7% de les línies de mitjana tensió estan soterrades, amb projectes cada any per a augmentar aquest percentatge.
Aquestes actuacions tenen el benefici de millorar l’impacte paisatgístic, però, a més, permeten minimitzar riscos i protegir la biodiversitat de la zona. A més, el soterrament de línies en zones boscoses és una de les accions que contribueix a garantir la qualitat del subministrament, evitant incidències en zones on les línies es poden veure afectades per la caiguda de branques o arbres a causa de tempestes o altres fenòmens meteorològics.
Concretament, pel que fa a la millora paisatgística, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha explicat que la retirada d’un pòrtic elèctric situat a la zona de Prats era una demanda dels veïns que el Comú va traslladar a FEDA, i que gràcies a la col·laboració entre les diferents entitats s’ha pogut dur a terme. A més, ha posat de manifest la millora que suposarà poder eliminar la línia elèctrica d’un entorn natural com és aquesta zona de la via verda canillenca, un camí ral que es deixarà com estava els anys 30 i que va de Meritxell a Prats amb 1,5 km d’un ric patrimoni cultural i natural.
Per la seva banda, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha manifestat el compromís del Govern amb aquest projecte, pel benefici ambiental i paisatgístic que suposa. Casal ha remarcat que la iniciativa s’emmarca en la voluntat del Govern de continuar reduint impactes visuals i ambientals en zones d’interès natural, i així assegurar una major protecció de la biodiversitat: “soterrar les línies permet preservar millor el nostre patrimoni natural”. Així, també ha assenyalat que la cessió del pas de la línia pel terreny del Govern ha estat essencial per a garantir un traçat més eficient i ambientalment responsable, ja que sense aquesta cessió hauria hagut de fer un traçat molt més llarg, costós i complicat tècnicament.
Finalment, el director general de FEDA, Albert Moles, ha agraït també la predisposició dels dos propietaris dels terrenys per on passarà la línia soterrada, per a facilitar aquest projecte.