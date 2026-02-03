Baró (PS) demana a Govern pel funcionament del transport públic

El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i president suplent del grup, Pere Baró, ha entrat aquest dimarts una demanda d’informació al Consell General relativa al funcionament del transport públic, des del moment dels canvis de línia fins a l’actualitat. En la demanda, Baró sol·licita al Govern tota la documentació vinculada al servei de transport públic, amb l’objectiu de disposar d’una visió detallada del seu funcionament.
Concretament, es demana informació sobre la utilització del servei, incloent-hi el nombre de viatgers per línia, desglossat per franges horàries, dies laborables, caps de setmana i festius, així com dades mensuals o trimestrals i comparatives amb el sistema anterior a l’actual concessió. També se sol·liciten dades sobre l’ocupació mitjana i els pics d’ús per línia i franja horària, amb indicadors de capacitat i aforament.
La demanda d’informació inclou, igualment, aspectes relacionats amb el funcionament i la puntualitat del servei, com ara els temps reals dels trajectes per línia i les diferències respecte als horaris teòrics, així com l’índex de puntualitat, el nombre d’incidències, les causes més habituals dels retards i les mesures correctores adoptades.
Pel que fa a la qualitat del servei, Pere Baró sol·licita els resultats de les enquestes de satisfacció realitzades, si n’hi ha, el nombre i tipologia de queixes o incidències registrades pels usuaris, així com els informes de control i seguiment del concessionari i, si escau, els mecanismes d’inspecció o penalitzacions aplicades per incompliments. Finalment, la demanda inclou qualsevol estudi, diagnosi o projecte d’optimització vinculat a l’actual model de transport públic, així com la identificació de l’òrgan administratiu responsable de la recopilació i seguiment d’aquestes dades.
Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata s’assenyala que aquesta demanda d’informació respon a la voluntat de conèixer amb detall la situació real del servei de transport públic, en un context en què diversos usuaris han expressat preocupacions sobre el seu funcionament. “L’objectiu és disposar de totes les dades necessàries per a entendre què està passant i garantir un servei públic que respongui adequadament a les necessitats de la ciutadania”.