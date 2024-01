La Seu sotmetrà a aprovació el pressupost municipal

Ajuntament de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha publicat la convocatòria de ple municipal extraordinari per tal de debatre i aprovar, si s’escau, el pressupost municipal 2024. La sessió es durà a terme aquest dimarts, dia 9 de gener, a les 7 del vespre, a la sala d’actes del consistori.

L’ordre del dia consta de dos punts, el primer dels quals és l’aprovació dels nous comptes de l’Ajuntament. Ara fa uns dies l’equip de govern (Compromís) i la CUP ja van anunciar un acord per a tirar endavant el projecte. La proposta ja s’havia presentat al ple ordinari de desembre, el passat dia 28, però es va ajornar per motius tècnics, en constatar-se que els grups municipals de Junts i ERC no havien rebut prèviament el document definitiu que s’havia de debatre. Ara, es preveu que el projecte tiri endavant definitivament.

L’altre punt que es debatrà, també vinculat als pressupostos, és l’aprovació de la plantilla orgànica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per aquest any 2024.