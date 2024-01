Escaldes: L’art expressiu centra la nova activitat del projecte Empodera’t

Cartell del nou taller del programa Empodera’t a Escaldes (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany organitza un nou taller del programa Empodera’t en què l’art expressiu serà el focus de l’activitat. El taller és dirigit per Judit Rodrigo que farà que les dones que participin en l’esmentada activitat surtin enfortides i estimant-se més.

El taller té per objectiu ajudar a la dotzena de dones participants a fer créixer la seva autoestima a través de diferents dinàmiques plàstiques que estan dissenyades perquè les interessades facin el primer pas per a empoderar-se, valorar-se i confiar en elles mateixes. En aquest sentit, no és important que les participants tinguin o no experiència en el vessant artístic. I és que la voluntat de tot plegat és que les interessades deixen anar la seva imaginació i puguin expressar-se a través de l’art.

La nova iniciativa de l’Empodera’t, que tindrà una durada de dues hores, tindrà lloc dissabte 20 de gener i es farà a la sala de manualitats de la llar de jubilats. Les inscripcions es podran fer del 10 al 19 de gener d’enguany a través del web www.e-e.ad o bé presencialment al departament d’Acció Social, de dilluns a dijous de 08:00 h a 13:30 h i de 14:30 h a 16:30 h i divendres de 08:00 h a 15:00 h. Les places són limitades a 12 persones i el preu de l’activitat és de 5 euros.