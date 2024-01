La Copa Pirineus viu una intensa jornada a Font Romeu

Un dels podis en categoria femenina de la Copa Pirineus a Font Romeu (FAE)

L’estació francesa de Font Romeu va acollir aquest cap de setmana la Copa Pirineus, amb força representació andorrana amb 40 esquiadors i esquiadores U14 i U16 tant del grup d’Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) com dels diferents clubs andorrans.

Amb les previsions de fort vent que hi havia per a la jornada d’ahir diumenge, finalment, es va decidir fer totes les curses del cap de setmana durant el dissabte.

En la primera cursa U14 masculina es va imposar el francès Thibaut Marty, seguit pel també francès Eric Udina, mentre que tercer va ser Guillem Rous, de l’ECAP. També va acabar Marc de Visa (ECA) 11è. En U14 femenina, el podi va ser per a Paula Ledesma (ECOA) guanyadora, segona la francesa Elise Martin i tercera Júlia Capdevila (SEC). També van acabar Vicky Gallenari (SEC) 6a, Gisela Drets (ECA) 8a, i Carme Lima (PCGR) 14a.

En la segona cursa dels U14, en dones, es va imposar Vicky Gallenari (SEC), seguida de Clàudia Mir (SC St Lary) i Ivet Llorens (Llivi). Gisela Drets (ECA) va ser 5a i Carme Lima (PCGR) 8a. En U14 homes, la victòria va ser per al francès Clement Laugier, seguit de Quim Parramon (TRTeam) i tercer Elie Dechonne (CS FT Romeu). D’andorrans, 5è va ser Aiden Grard (PCGR), 7è Guillem Rous (ECAP), 11è Roc Vila (ECOA), 13è Noah Delgado (SEC) i 14è Luciano Richards (PCGR).

En la primera cursa dels U16 femení, Etna Pou (PCGR) va ser la guanyadora, seguida de Candela Mortés (ECOA), mentre que tercera va acabar la francesa Victoria Ghelfi. En homes U16, triomf per al francès De Poilloue, seguit del seu compatriota Rafael Bely i el català Max Jorge. Àlex Comellas (ECA) va ser quart, amb Marcel Pérez (PCGR) 7è i Èric Guimerà (ECOA) 10è.

A la segona cursa U16 femenina, triomf francès amb Lucie López, seguida per la catalana Nur Torres, mentre que tercera va ser l’aragonesa Jana Borda. D’andorranes, Candela Mortés (ECOA) va ser 4a, Carlota Comellas (ECA) 6a i Zoe Carretero (SEC) 10a. En homes U16, triomf per al francès Rafael Bely, seguit pels seus compatriotes De Poilloue i Romain Farge. Quart va ser Jan de Visa (ECA), amb Max Black (SEC) 6è, Quim Llort (ECA) 11è, Bernat Gil (ECAP) 14è, Marc Daban (ECA) 18è, Èric Guimerà (ECOA) 19è i Esteve Tor (ECAP) 21è.

Pol Carreras, responsable tècnic del grup U16 de l’EEBE: “La pista tenia diferents canvis de pendent, neu dura i s’havia d’esquiar. Els nostres corredors tenen tots el nivell per a estar al davant, però, no s’ho van acabar de creure. Això és normal, falta treballar més amb la confiança, però el que els esquiadors es porten a casa és que al llarg de les mànegues van anar agafant confiança i que podien estar al davant. Esperem que això ens serveixi per a les pròximes carreres”.