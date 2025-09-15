La Seu Solidària col·labora amb les cooperatives agrícoles dels territoris ocupats a Palestina

Amb el programa d’ajuts del Consell Municipal de Solidaritat de l’Ajuntament de la Seu, la Seu Solidària ha volgut, enguany, focalitzar el seu projecte solidari a favor del poble palestí per la greu situació que està vivint de violència i genocidi. La Seu Solidària ha col·laborat amb el Fòrum Palestí Cultural de la Il·lustració (Tanweer) fundat a Nablus, el 2005, al territori ocupat de Cisjordània; concretament amb les cooperatives agrícoles formades, principalment, per dones i joves.
Les cooperatives de dones i joves a Palestina han sorgit com una alternativa a la manca de treball i recursos econòmics resultat de l’ocupació israeliana i l’ofegament socioeconòmic, oferint solucions a les altes taxes d’atur, especialment entre els més joves, afrontant els reptes de protecció de la terra i resistència per part de la població rural organitzant-se en cooperació.
“Les cooperatives ofereixen espais d’autonomia econòmica i consciència identitària davant els constants abusos de poder d’Israel; promouen els conceptes d’autoproducció i sobirania sobre els aliments en comptes del consum i la importació de béns”. Cal tenir en compte que el volum de les importacions palestines del mercat israelià, o d’altres llocs, arriba als 5.000 milions de dòlars, mentre que les exportacions amb prou feines arriben als 1.000 milions. No s’ha d’oblidar mai que Palestina és el mercat més gran dels productes econòmics israelians, la qual cosa representa un gran problema social, econòmic i polític.
Enfortir les cooperatives agrícoles a Palestina és essencial per a promoure l’empoderament econòmic, protegir la sobirania nacional i fomentar la cohesió social, per a construir una economia més resilient, sostenible i inclusiva.
Per tal de dur a terme aquest projecte, La Seu Solidària ha comptat amb el treball imprescindible sobre el terreny d’un representant voluntari que s’ha desplaçat aquest estiu a Palestina, on ha viscut de primera mà la situació d’apartheid i les condicions d’extrema violència en que viu el poble Palestí.