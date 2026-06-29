La Seu recupera la il·lusió dels Playmobil amb la inauguració de la 1a edició de la fira ‘Pirineu Click’

La Seu d’Urgell s’ha convertit oficialment en la capital dels apassionats del món dels Playmobil amb la inauguració, aquest matí de dilluns, de la primera edició de Pirineu Click. Aquesta exposició de col·leccionisme, completament gratuïta, es podrà visitar des d’avui mateix i fins al pròxim diumenge 5 de juliol, en horari de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores. L’Ajuntament celebra així la recuperació d’una proposta lúdica que ja s’havia realitzat en dues ocasions, però que ara torna amb un format de setmana sencera aprofitant la fi del curs escolar.
La mostra està dividida en dos espais municipals col·laboratius on es reparteixen diorames completament diferents i de temàtiques variades (incloent-ne de caràcter històric): la sala Sant Domènec, que acull 4 d’aquestes maquetes, i el centre cívic El Passeig, on se’n troben exposades 5 més.
L’acte d’obertura institucional ha comptat amb la participació de l’alcalde de la Seu, Joan Barrera; el vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez; la regidora de Promoció Econòmica, Gemma Tó; i la presidenta de l’associació sense ànim de lucre PlayChic i organitzadora, Sílvia Caravaca.
Una ruta estratègica per les grans inversions de la ciutat
Més enllà de l’àmbit lúdic, la jornada ha tingut un marcat caràcter institucional. L’alcalde Joan Barrera ha acompanyat el vicepresident Agustí Jiménez a fer un recorregut detallat per tres grans infraestructures que estan transformant la ciutat i que compten amb un finançament estratègic per part de la Diputació de Lleida:
- La Fundació Sant Hospital: S’han visitat les noves instal·lacions de la residència assistida per a les persones grans i la seva zona de rehabilitació. Aquest projecte essencial per al benestar social compta amb una important subvenció de 3 milions d’euros atorgada per la Diputació.
- El Parc Olímpic del Segre: S’ha comprovat la marxa de les obres que s’estan duent a terme a la instal·lació per a adaptar-la i posar-la a punt per a acollir els Campionats del Món de Piragüisme en Aigües Braves 2027. La Diputació destina un total d’1 milió d’euros a aquestes millores de caràcter internacional.
- L’edifici INEFC-Pirineus: S’han recorregut els treballs de construcció de la nova seu d’aquest centre d’estudis universitaris de l’esport, un projecte de futur que es finança gràcies a una partida de 4 milions d’euros procedents de la corporació provincial.
L’alcalde, Joan Barrera, ha agraït profundament aquestes aportacions, recordant que són ajudes “molt importants que permeten avançar la nostra ciutat». Per la seva banda, Agustí Jiménez ha reiterat el compromís de la Diputació de Lleida en continuar amb aquestes línies econòmiques: “Amb la visita d’avui a la Seu, volem veure de primera mà les aportacions que s’estan fent des de la Diputació de Lleida, com la del Parc del Segre, per tal de comprovar com influeixen positivament aquestes inversions en el territori”. “Des de la Diputació continuarem fent aquesta aposta decidida, perquè els municipis -com la Seu d’Urgell- necessiten aquesta inestimable ajuda per a poder continuar el seu dia a dia. Posar a disposició aquests recursos econòmics és, al cap i a la fi, la nostra essència i el camí que hem de seguir”, ha reblat el vicepresident d’aquest ens provincial.
Foment del joc tradicional i relleu generacional
Tornant a la fira, des de l’Àrea de Promoció Econòmica, la regidora Gemma Tó ha assenyalat que la iniciativa busca “que les famílies es retrobin i que juguin més enllà de les pantalles, fomentant activitats compartides”. En aquest sentit, Sílvia Caravaca ha destacat el valor de “recuperar els Playmobil d’altres generacions” , tot celebrant que enguany l’esdeveniment compta amb maquetes muntades completament per infants.
Entre ells hi ha un veí de la Seu de 15 anys, Cesc Seira Navarro, qui exposa el diorama ‘Cavallers contra Samurais’. El jove creador ha afirmat que aquesta activitat li aporta “imaginació, creativitat i reflexió”. De cara al futur, l’organització i l’Ajuntament ja planegen estendre la participació obrint espais per a taules d’exposició destinades íntegrament a la quitxalla local.
Cal subratllar, finalment, el caire solidari de la Pirineu Click: tots els beneficis obtinguts per la venda de marxandatge o participacions es destinaran a l’entitat La Seu Solidària per a cobrir necessitats prioritàries del territori.
Activitats paral·leles i ‘BuscaClick’ comercial
La celebració s’estén més enllà dels espais tancats de la sala Sant Domènec i el centre cívic amb activitats per a petits i grans, que inclouen tallers de manualitats, pintura de figures i una tómbola. En col·laboració amb el teixit local, s’ha posat en marxa la gimcana BuscaClick. Fins al pròxim diumenge, els participants hauran de trobar figures temàtiques amagades -com un piragüista, bombers o una furgoneta camper- als aparadors d’una vintena de comerços de la ciutat, alguns d’ells associats a la Unió de Botiguers (UBSU). Tots aquells que completin la butlleta participaran en un sorteig de premis.