Andorra acollirà, al setembre, la final nacional de la World Robot Olympiad

Andorra es convertirà aquest setembre en l’epicentre de la robòtica educativa amb la celebració, per primera vegada, de la final nacional de la World Robot Olympiad (WRO). El Pavelló Toni Martí acollirà els dies 12 i 13 de setembre una competició que reunirà 120 equips d’Espanya i Andorra. La WRO és una competició internacional de robòtica educativa que fomenta l’aprenentatge de la tecnologia, la programació i l’enginyeria entre infants i joves mitjançant reptes pràctics, creatius i participatius.
La competició s’estructurarà en dues jornades. Dissabte 12 de setembre tindran lloc les proves i ajustaments dels robots, mentre que diumenge se celebraran les finals de les onze categories que determinaran els vuit equips que representaran Espanya i Andorra a la final mundial, prevista de l’11 al 13 de desembre a Puerto Rico.
La temàtica d’enguany, sota el lema «Civilitzacions antigues», convida els participants a descobrir el llegat de les cultures que han marcat la història de la humanitat. Els reptes plantejats també els animaran a reflexionar sobre la importància de preservar el patrimoni històric i cultural.
La competició serà oberta al públic, que podrà seguir especialment les finals de diumenge al matí.
Tal com ha destacat el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, «poder organitzar aquesta final és una fita important per al nostre país, que ens situa al centre de la robòtica educativa d’Espanya i Andorra. I també un reconeixement a l’esforç i la constància dels infants, els joves i els clubs participants, així com a l’aposta ferma d’Andorra Telecom per a impulsar iniciatives que fomentin les competències STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) i preparin les noves generacions per als reptes d’una societat cada vegada més digital i tecnològica.»
Per la seva banda, el president de la Fundació EducaBOT, Carles Soler, ha subratllat la importància de la competició tant per les habilitats tècniques que desenvolupen els participants com pels valors que transmet la WRO. «Tots els participants i entrenadors signen un protocol ètic que posa en valor el compromís amb el joc net», ha explicat.
Finalment, el director de l’Aula Tecnològica Loopa, Joan Rovira, ha destacat la preparació dels vuit equips andorrans que participaran en aquesta final. «Tots han dedicat al voltant de 200 hores al desenvolupament i la programació del seu robot», ha assenyalat.
Amb l’organització d’aquesta final nacional, Andorra Telecom reforça el seu compromís amb la promoció de les vocacions científiques i tecnològiques entre els més joves i consolida la seva aposta per la robòtica educativa com una eina de formació per al futur.