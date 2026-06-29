Quatre arrestats per alcohol al volant, dos d’ells gràcies a l’avís d’uns ciutadans

Quant a conducció sota els efectes de l’alcohol, el servei de Policia ha procedit a la detenció d’un total de quatre persones d’entre 21 i 49 anys amb taxes d’alcoholèmia d’1,04 a 2,40. A dos dels conductors arrestats, els que van ser controlats amb les taxes d’alcoholèmia més elevades, se’ls va detenir gràcies a l’avís de dos ciutadans en veure la forma en què estaven conduint.
Segons informa el servei de l’ordre, a un se’l va interceptar sortint d’un aparcament d’Andorra la Vella i, a l’altre, després de sortir d’un establiment de restauració.