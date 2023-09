La Seu reconeix que el model socioeconòmic andorrà repercuteix en l’augment del preu dels pisos

Panoràmica de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquesta setmana, parcialment, una moció de la CUP crítica amb el model socioeconòmic andorrà i la seva repercussió en l’increment del cost dels pisos i els problemes d’accés a l’habitatge al municipi. En el text de la proposta, la formació cupaire constata que el preu dels immobles va augmentar l’any passat un 10% en relació amb el 2021 i assegura que n’és responsable el sistema capitalista veí, que promou “la massificació turística”. El portaveu de la CUP, Bernat Lavaquiol, va argumentar que “el Principat disposa d’una població de poc més de 79.000 persones i va rebre durant el passat mes de juliol 983.900 turistes, és a dir, 12,5 turistes per cada habitant”.

La moció també assenyala com a problema el fet que el Govern andorrà promociona l’atracció de persones de molt alt poder adquisitiu d’arreu del món, amb l’oportunitat que els ofereix l’aeroport Andorra-La Seu. “Això està sotmetent el mercat de l’habitatge andorrà a un procés d’especulació urbanística que té conseqüències clares en la nostra població”, va reblar Lavaquiol, que va aprofitar per a demanar que el consistori urgellenc s’oposi al creixement del camp de vol de l’Alt Urgell. “És una infraestructura insostenible en ple canvi climàtic”, va retreure.

Tots els grups municipals (Compromís, ERC i la CUP) excepte Junts van aprovar el primer punt de la proposta, reconeixent que “el model turístic i especulatiu d’Andorra té una relació directa amb l’augment del preu de l’habitatge a la capital de l’Alt Urgell i els pobles del voltant”. En aquest sentit, l’alcalde urgellenc, Joan Barrera (Compromís), va admetre la influència veïna a causa de les limitacions de creixement, que han afectat especialment les famílies vulnerables. Així, va expressar la voluntat de defensar en tot moment “els interessos propis”, tot matisant que existeix una bona relació de veïnatge que ha permès el desenvolupament d’ambdós territoris. “Si la Seu no tingués Andorra al costat, no seria la mateixa, i a l’inrevés; cal advocar per un reconeixement mutu, basat en el diàleg i el respecte”, va puntualitzar.

Per la seva banda, el portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, va votar en contra instant a continuar potenciant la relació entre ambdós territoris “sense crispar-la i essent constructius”, ja que “si Andorra va bé, la Seu també va bé”. Fàbrega també va recordar que un de cada tres treballadors que viuen al municipi són transfronterers, fet que demostra el lligam amb el Principat. En un altre sentit, Junts va subratllar el fet que el 80 per cent de la població catalana viu en àrea tensa, amb una oferta insuficient d’habitatge assequible. “Hi ha preus alts dels pisos arreu”, va lamentar. Pel que fa a ERC, la regidora Núria Tomàs va dir que és “evident” que existeix una pressió immobiliària d’Andorra que ha repercutit negativament en el parc d’habitatges local.

El segon punt de la moció, que instava l’equip de govern de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a no confrontar treballadors de la Seu amb treballadors d’Andorra, es va aprovar per unanimitat. En aquest aspecte, Barrera va alertar que “hi ha una escletxa entre els urgellencs i els andorrans, i cal ser curosos per no provocar-ne el distanciament”.

En relació amb el tercer punt, el de “ser ferms davant del govern d’Andorra i oposar-se a la construcció o ampliació d’infraestructures que serveixin per a potenciar l’arribada de turisme a Andorra“, només la CUP hi va votar a favor. Compromís va abstenir-se, assegurant que cal estudiar cada projecte i no descartar-lo sense saber si pot ser positiu. Igualment, Junts i ERC s’hi van oposar argumentant que el sector turístic és molt important en l’economia i tampoc no es pot rebutjar propostes que podrien beneficiar el municipi i la ciutadania.

Les mateixes votacions es van repetir en el punt 4 del text exposat per la CUP per a instar el Govern de la Generalitat a presentar un projecte de decreixement de l’activitat de l’Aeroport Andorra – La Seu d’Urgell. Compromís va optar per l’abstenció, a l’espera de l’evolució de l’activitat de la infraestructura, mentre que Junts i ERC van mostrar-se favorables a aprofitar “una instal·lació que ens connecta amb el món”. També van puntualitzar que és un bon equipament per als serveis mèdics i bombers, que a més compta amb empreses que creen llocs de treball.