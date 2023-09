Mireia Guivernau, nova directora territorial d’Igualtat i Feminismes a l’Alt Pirineu i Aran

La nova directora territorial d’Igualtat i Feminismes a l’Alt Pirineu i Aran, Mireia Guivernau (Govern.cat)

Mireia Guivernau Huguet (Lleida, 1973) ha iniciat aquest divendres el seu recorregut com a directora dels Serveis Territorials d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran assistint a la presentació, a la vegueria, de l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació. Guivernau, que viu al Pallars Jussà des de fa 19 anys, és llicenciada en Sociologia per la Universitat de Barcelona i diplomada en Treball Social per la Universitat de Lleida.

La nova directora compta amb una àmplia trajectòria professional com a tècnica superior de la Generalitat de Catalunya. Des del 2001, ha desenvolupat tasques en l’àmbit del procediment administratiu, els recursos humans, la gestió econòmica i la inspecció de serveis socials, entre d’altres. Al llarg del seu recorregut, ha treballat pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació; el Departament de Benestar i Família; l’Institut Català de la Salut, i el Departament de Territori i Sostenibilitat. En els darrers temps, treballava al Departament de Drets Socials.

Amb el nomenament de Guivernau aquest divendres, el Govern dona el tret de sortida al desplegament dels Serveis Territorials del Departament d’Igualtat i Feminismes a l’Alt Pirineu i Aran. S’afegeix així als sis departaments ja desplegats a la vegueria (Salut, Educació, Cultura, Territori, Drets Socials i Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural). Els Serveis Territorials del Departament d’Igualtat i Feminismes s’ubicaran a Tremp.