Mònaco abandona les negociacions per a l’Acord d’associació

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor (ATV)

No hi ha cap mena de preocupació per part del Govern d’Andorra per les declaracions efectuades pel vicepresident de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, que va assegurar que Brussel·les no acceptarà els avantatges que volen consolidar els petits estats.

Durant la seva compareixença davant la comissió legislativa per a presentar l’informe d’acció exterior del 2022, la ministra d’Exteriors andorrana, Imma Tor, ha refermat la confiança en l’equip negociador del Principat. La ministra ha recordat que ja s’han assolit acords, com ara el de telecomunicacions, i que Schinas no forma part de la comissió negociadora.

Enmig d’aquest escenari, ha transcendit que Mònaco ha suspès les negociacions per a l’Acord d’associació amb la Unió Europea. De fons, la intransigència de Brussel·les a acceptar algunes de les demandes de la delegació monegasca.