La Seu acull la 13ena edició de la Copa Internacional Pirineus de piragüisme

Cartell de la 13a Copa Internacional Pirineus de piragüisme (Aj. La Seu)

Aquest passat cap de setmana ha tingut lloc la 13ena edició de la Copa Internacional Pirineus a Pau (França), la qual continuarà el dissabte i el diumenge, dies 25 i 26 de març, respectivament, al Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell.

La Copa Internacional Pirineus és una competició internacional plenament consolidada a ambdós costats del Pirineu. Aquesta prova atrau palistes de tot el món per la qualitat dels canals d’eslàlom de la Seu d’Urgell i Pau.

La competició va nàixer amb l’objectiu de crear un circuit de competicions del més alt nivell en els millors escenaris per a la pràctica del piragüisme d’eslàlom al Pirineu. Aquesta aposta esportiva, compta amb les organitzacions de Pau i de la Seu d’Urgell, dues ciutats de referència en l’eslàlom mundial. La Seu d’Urgell a més a més acollirà aquesta temporada una Copa del Món, del 31 d’agost al 3 de setembre de 2023.

Un any més, les competicions de la Seu d’Urgell i de Pau són puntuables per al ranking mundial de la Federació Internacional de Canoa. També es competirà en Kayak Cross (fins ara anomenat Kayak Extreme), modalitat inclosa per primera vegada en el programa olímpic de París 2024.

Enguany, al Parc Olímpic del Segre, prendran la sortida més de 300 palistes, de 23 països i de 4 continents. Els resultats es podran seguir en directe online a través de la pàgina web www.copapirineus.org/live-results. També es podrà seguir la prova a través del canal de Twitch del CadiCanoeKayak i de les xarxes socials @canoelaseu i @cadi.ck

El format de competició serà el de la ICF. En la disciplina d’eslàlom, dissabte a partir de les 9:00h es farà una mànega classificatòria i una mànega de repesca per als no classificats inicialment (Heat 1 i Heat 2). També la contrarellotge del Kayak Cross es disputarà el dissabte per la tarda a partir de les 15:45h. Diumenge se celebraran les semifinals i finals d’eslàlom i les següents fases de Kayak Cross. El resultat final de la Copa Internacional Pirineus es resoldrà el diumenge 26 de març amb la combinació dels resultats d’ambdues proves, de Pau i la Seu d’Urgell.

Enguany, han estat Suïssa i Canadà els països que han optat per utilitzar la Copa Internacional Pirineus per a celebrar els seus selectius nacionals. Cal destacar la presència lleidatana de Miquel Travé (Cadí CK), Laia Sorribes (Nàutic MS), Marc Vicente (Cadí CK) i Núria Vilarrubla (Cadí CK) així com la participació de la medallista olímpica Maialen Chorraut

Aquesta prova és possible gràcies al suport de la Diputació de Lleida, al Consell Català de l’Esport, l’Ajuntament la Seu d’Urgell, la Real Federación Española de Piragüismo, la Federació Catalana de Piragüisme i a l’esforç del grup de persones voluntàries del Club Cadí Canoe Kayak que dona suport desinteressadament al llarg de tota la temporada.





Relació de països participants: