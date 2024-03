La Seu portarà la Fira de Formatges Artesans al centre ciutat

L’alcalde Joan Barrera i la tinent d’alcalde Gemma Tó (Aj. la Seu)

“Volem donar un gir a la Fira de Sant Ermengol, i concretament a la Fira de Formatges Artesans del Pirineu -que enguany celebrarà la seva trentena edició- portant-la al centre de la ciutat, al passeig Joan Brudieu”, així ho ha anunciat avui dilluns l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, en roda de premsa. D’aquesta manera, la fira dedicada al formatges artesans que s’elaboren al llarg i ampla de la serralada pirinenca se celebrarà al bell mig de la Seu.

La tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i responsable de la fira, Gemma Tó, ha emfatitzat al respecte que “aquest és un nou model de fira que l’actual equip de Govern hi porta treballant des del principi, i que té com a objectiu reactivar la Seu d’Urgell portant al centre totes aquelles activitats que siguin factibles i, així, poder donar a conèixer la ciutat al públic visitant. I la Fira de Sant Ermengol, i en concret la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, és l’esdeveniment per excel·lència perquè ens visitin i ens coneguin”.

Gemma Tó ha explicat que aquest canvi d’ubicació de la fira de formatges s’ha decidit tot tenint en compte tant les demandes dels visitants com les dels urgellencs i urgellenques, i també dels propis formatgers. “Per a fer-ho possible, ha explicat la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, prèviament s’ha realitzat un estudi, mesurant l’espai públic, per a comprovar que hi puguin cabre les prop de cinquanta parades de formatges que engloba la fira. Una vegada mesurat el nou recinte firal, s’ha donat a conèixer aquest nou espai circular a l’aire lliure a les diferents associacions i entitats de la Seu i escoltar la seva opinió. Estem molt contents que els hagi agradat la proposta de celebrar la fira de formatges al passeig”.





Les ubicacions

Les parades de la 30a Fira de Formatges Artesans del Pirineu s’ubicaran a banda i banda del passeig Joan Brudieu, mentre que al centre hi haurà taules i cadires per a poder tastar els formatges còmodament.

Pel que fa a la Mostra d’Artesania del Pirineu (productes no alimentaris) s’ubicarà al carrer Sant Ot, mentre que la Mostra d’Artesania del Pirineu i venda ambulant (productes alimentaris) es trobarà al carrer Major, plaça Patalín i carrer Fra Andreu Capella. Els productes KM0 i ecològics es trobaran a la plaça Catalunya.

La venda ambulant (parades de tèxtil i complements) quedarà ubicada als carrers Joaquim viola, Regència d’Urgell, Josep de Zulueta, Llorenç Tomàs i Costa, Sant Joan Baptista de La Salle i Bisbe Guitart.

La Fira&Music també pujarà cap al centre de la Seu, concretament a la plaça dels Oms, on també hi haurà la zona de restauració amb food trucks.

L’AutoFira (vehicles i maquinària) és l’únic sector de la Fira de Sant Ermengol que mantindrà la seva tradicional ubicació, i continuarà al pàrquing del Dr. Peiró.





Novetats

La Fira de Sant Ermengol 2024 també oferirà dues novetats quant a continguts: la Fira de Comerç i la Fira Xica de Sant Ermengol.

La Fira de Comerç se situarà a la part del carrer Major entre el carrer Fra Andreu Capella i la plaça Soldevila, i serà dinamitzada per la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU), amb la col·laboració de l’Ajuntament.

La Fira Xica de Sant Ermengol s’ubicarà al carrer dels Canonges, espai amb animacions, adreçat al públic infantil i juvenil, que anirà a càrrec de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell (OJAU).





Inscripcions del 10 d’abril al 31 de maig

Les inscripcions per a poder participar, tant a la Fira de Sant Ermengol com a la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, s’encetaran el dia 10 d’abril, i restaran obertes fins el dia 31 de maig.