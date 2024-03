Temporada decisiva per a Frank Porté: F4 real i F4 virtual

Presentació de la temporada del pilot Frank Porté (ACA CLUB)

Avui dilluns ha tingut lloc la presentació de la temporada de competició del pilot d’automobilisme digital i real, Frank Porté. El pilot andorrà, que només té 17 anys, ha passat per l’ACA eSports ACADEMY, s’ha incorporat a l’ACA eSports TEAM, durant la temporada 2023 ha començat a competir en el prestigiós campionat francès FFSA F4 i, aquest any 2024 complirà un exigent calendari esportiu: torna a disputar el campionat francès i s’afegeix el calendari a la plataforma d’automobilisme digital iRacing, en la disciplina de F4, amb certificació FIA.

Del motorsport digital al real

Frank Porté va començar la formació com a pilot en el marc de l’ACA eSports ACADEMY. Després d’haver superat aquesta etapa i havent estat protagonista d’una gran progressió, l’staff del projecte d’automobilisme digital de l’ACA CLUB, l’ACA eSports, va valorar de manera positiva l’opció que s’incorporés com a membre de l’ACA eSports TEAM, de manera que va disputar els campionats previstos al calendari de l’equip andorrà de sim racing.

Porté va tenir un paper remarcable a l’equip d’ACA eSports, aconseguint destacats resultats als diferents campionats disputats.

No obstant això, ateses les característiques de Porté, a final de l’any 2022 va tenir l’oportunitat de participar en un test de F4 a Le Mans, va aconseguir excel·lents registres i va ser convocat a competir en el prestigiós campionat francès.





FFSA F4: la base dels pilots d’F1

El campionat FFSA F4 és el pas intermedi obligat per a tots els pilots que aspiren a arribar a l’F1. La majoria acumulen deu anys o més en el món del kàrting, de manera que hi ha molt pocs casos que hi arribin des d’altres modalitats d’automobilisme.

Frank Porté va accedir al campionat després de completar un test en què va destacar per sobre dels altres pilots que hi van participar. Toti Sasplugas, secretari general de l’ACA CLUB, explica: «En Frank és un pilot que reuneix totes les condicions per a ser un professional en aquest àmbit. En ACA eSports, ha fet una evolució molt ràpida, té disciplina, molta immediatesa en la capacitat d’anàlisi, escolta i aprèn molt ràpid per a trobar totes les dècimes possibles per a millorar els temps. Des del projecte ACA eSports i en concret també com a Federació Nacional d’Automobilisme, li donem suport tant amb hores de dedicació amb el coach esportiu, Alvaro Otero, com amb sessions amb el psicòleg esportiu, Sergi Marsal, el preparador físic, Kilian Folguera, i l’optometrista Lucila To. I també li facilitem al màxim possible els entrenaments al simulador previs a cada cursa de la FFSA F4».

Actualment, Porté ja ha participat als entrenaments previs del campionat francès. El seu calendari de F4 real consta de les dates següents:

Round 1: Nogaro del 30 de març a l’1 d’abril.

Round 2: Lédenon del 10 al 12 de maig.

Round 3: Spa-Francorchamps (BEL), del 21 al 23 de juny.

Round 4: Nürburgring (DEU), del 26 al 28 de juliol.

Round 5: Magny-Cours del 23 al 25 d’agost.

Round 6: Dijon del 13 al 15 de setembre.

Round 7: Le Castellet del 4 al 6 d’octubre.

Porté explica: «El meu somni és dedicar-me professionalment al món del motor. Aprendre a pilotar al simulador m’ha permès tenir una gran experiència inicial, m’ha donat molta tècnica de conducció, tots els meus antecedents d’abans de competir en el món real venen del món digital i de participar a diferents curses al Circuit Andorra – Pas de la Casa. Durant l’any 2023 he superat la fase d’aprenentatge i aquest 2024 espero aconseguir molt bons resultats. Tinc molta feina per endavant i cursa rere cursa, gràcies als consells dels tècnics, dels mecànics, del coach, i l’experiència adquirida, penso que podré estar entre els primers de la graella».

Tot plegat, Porté alternarà les dates del campionat FFSA F4 amb les del primer campionat a iRacing de F4 amb segell FIA. La FIA s’ha proposat acompanyar diferents campionats i la disciplina F4 és la primera escollida, amb l’objectiu global d’augmentar i professionalitzar la participació en l’esport del motor digital, a tot el món. Les dates d’aquest campionat estan pendents de definició.

Frank Porté, continua dient que «actualment, tinc confiança en el cotxe i soc capaç de competir en alt rendiment. La preparació de les carreres al simulador és clau per a rendir al màxim en els dos àmbits de competició, reproduir les situacions amb què em puc trobar als circuits reals és clau i em dona molta preparació. M’he pres aquest any com l’any per a aconseguir podis, tant al real com al digital».





FIA MOTORSPORT GAMES 2024

Els FIA MOTORSPORT GAMES, també coneguts com a Olimpíades de l’automobilisme, celebraran la seva tercera edició a final de l’octubre vinent. Després de passar per Roma (2019) i per Marsella (2022), aquest any València acollirà l’esdeveniment.

Aquest any la FIA ha ampliat les disciplines de competició. L’any 2022, a Marsella, n’hi va haver un total de setze i aquest any a València n’hi haurà vint-i-sis.

Pel que fa a l’automobilisme digital, la FIA ha programat dues competicions: F4 (iRacing) i GT3 (Assetto Corsa Competizione). Frank Porté participarà representant Andorra en la competició d’F4.

Porté comenta: «Serà un any de molta feina i molts sacrificis. Vull aconseguir els millors resultats i tornar de València amb una medalla».





Suport a Frank Porté

El pilot andorrà té el suport Feed racing, i la col·laboració de nombroses entitats com Andbank i Andorra Turisme. L’ACA CLUB, com a Federació Nacional d’Automobilisme, acompanya el projecte de Porté des de l’àrea de l’ACA eSports, on és membre de l’equip de sim racing.