Dispositiu especial de Mobilitat per Setmana Santa

Cua de cotxes d’entrada a Andorra (ATV)

Les vacances de Setmana Santa sempre porten nombrosos visitants al Principat d’Andorra. Aquest cop s’espera l’entrada d’uns 70.000 vehicles a partir de dimecres, un 5% més que l’any passat, majoritàriament procedents d’Espanya. La neu d’aquestes últimes setmanes sembla un incentiu que atraurà milers de turistes.

Dijous comencen els festius a Espanya, per tant, a partir de dimecres al vespre s’espera una gran afluència. Tot i això, dijous i divendres seran els dies de més volum de vehicles per la frontera del riu Runer. Per això, el servei de Mobilitat prepara un dispositiu especial d’entrada i sortida per a facilitar el trànsit.

Segons Daniel Boneta, tècnic de Mobilitat, “muntarem el dispositiu d’entrada a la zona de Francesc Cairat al doble carril d’entrada dijous, divendres i dissabte per a facilitar l’entrada al Principat”.

Pel que fa a la tornada, s’espera que diumenge comencin a marxar alguns turistes i que dilluns s’acabi de completar l’operació sortida. Per tant, el dispositiu especial d’aquests dos dies anirà des de la rotonda de la Comella fins a la rotonda de la Margineda perquè el trànsit cap a Espanya sigui més fluid.

A la zona de la frontera del Baladrà no es preveu cap dispositiu especial i l’afluència prevista serà com la d’un cap de setmana.