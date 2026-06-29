La Seu: minut de silenci en solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela

Avui, dilluns 29 de juny, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha guardat un minut de silenci a la porta de l’edifici consistorial en solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el passat 24 de juny. L’acte, presidit per l’alcalde Joan Barrera i amb la participació del vicepresident primer de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, així com regidors i regidores dels grups municipals i de treballadors municipals, ha volgut expressar el condol a les víctimes i el suport del poble urgellenc a totes les persones afectades per aquesta tragèdia, així com a la comunitat veneçolana resident a la ciutat.
L’alcalde Joan Barrera ha afirmat que aquest minut de silenci “és una mostra de la solidaritat del poble urgellenc amb el poble veneçolà davant aquesta tragèdia, que ha causat la pèrdua de moltes vides i ha deixat milers de persones desaparegudes i afectades per la destrucció”. Barrera ha afegit que “el mínim que podem fer és dir-los que no estan sols i que els ajudarem en tot allò que estigui al nostre abast”.
En aquest sentit, des de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació s’ha previst una aportació de 4.000 euros, que es farà efectiva aquesta mateixa setmana a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a contribuir al fons d’emergència destinat a les persones afectades. També hi col·laborarà el Consell municipal de Solidaritat i Cooperació de la Seu.
A més, l’Ajuntament està treballant, conjuntament amb la comunitat veneçolana resident a la Seu, en l’habilitació d’un punt de recollida solidària a la ciutat. Properament s’informarà de la ubicació, les dates i el material o les aportacions que es podran fer, amb l’objectiu de facilitar la col·laboració de la ciutadania amb les persones afectades pels terratrèmols.
L’alcalde ha remarcat que “volem passar de les paraules als fets. Amb aquestes primeres actuacions posem el nostre gra de sorra per a contribuir a pal·liar aquesta situació tan greu”.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament continua fent un seguiment de l’evolució de la situació sobre el terreny i està valorant les possibles vies de col·laboració per a donar una resposta coordinada a aquesta emergència humanitària.
Recordem, els dos terratrèmols, de magnitud 7,2 i 7,5, han provocat una greu catàstrofe humanitària. Segons les darreres dades oficials, el balanç provisional és d’almenys 1.450 persones mortes i prop de 50.000 desaparegudes, mentre els equips d’emergència continuen les tasques de rescat.