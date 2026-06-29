Nil Checa i Ona Perelegre enceten, dimarts, el Campionat del Món ICF Sub-23 i Júnior de Cracòvia

Nil Checa i Ona Perelegre comencen, aquest dimarts, la seva participació en el Campionat del Món ICF Sub-23 i Júnior de Cracòvia, Polònia, en una de les cites més importants del calendari internacional de piragüisme jove. Els dos esportistes andorrans competiran en les modalitats de caiac, canoa i caiac cross, disciplines que posaran a prova la seva versatilitat i nivell tècnic davant dels millors palistes joves del món.
La seva presència a Cracòvia és fruit d’una temporada de treball intens i de la progressió constant demostrada al llarg dels darrers mesos. Participar en tres modalitats diferents reflecteix l’ambició i la preparació amb què tots dos esportistes afronten aquest mundial, una oportunitat única per a mesurar-se amb l’elit mundial de la seva categoria.