La Seu millora les pàgines web municipals per a fer-les accessibles a usuaris amb diversitat funcional

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha portat a terme millores d’accessibilitat web a les pàgines municipals, concretament a: www.laseu.cat www.radioseu.cat i www.raftingparc.cat. L’objectiu d’aquestes millores és que aquestes web municipals puguin ser accessibles per a tots els usuaris independentment de les seves diversitats funcionals (visuals, auditives, cognitives, motrius, tècniques o ambientals).

Així, doncs, l’Ajuntament de la Seu fa un pas més per tal que les persones amb discapacitat visual, persones grans no competents digitalment o amb discapacitat per l’edat, persones amb discapacitat física o orgànica, persones amb discapacitat cognitiva o per persones amb baixa visió tinguin accés a la informació i a la comunicació, també des d’Internet.

Les millores dutes a terme, que han consistit en adaptar aquestes web, el més acuradament possible cadascuna d’elles, als criteris d’accessibilitat dels nivells A i AA de les pautes que estableix la Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.10/2.1), han a ant a càrrec de l’empresa SEMIC, Serveis Informàtics SL.





Entre les adaptacions realitzades hi destaquen:

Accions de nivell d’adequació A:

o Existència d’alternatives a formats gràfics en format text.

o Ús d’encapçalaments i títols.

o Separació de contingut i presentació.

o Adaptació de formularis i etiquetes.

o Títols de pàgina.

o Enllaços descriptius.

o Compatibilitat.





Accions de nivell d’adequació AA:

o Millora de llegibilitat i contrast.

o Múltiples vies de navegació.

o Independència del dispositiu.

L’actuació ha estat finançada mitjançant fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, i ha suposat un import de 10.000 euros (sense IVA).