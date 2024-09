Espot a l’ONU: “Cal una crida urgent per a arribar a un dels objectius més nobles de la política, la pau”

El cap del Govern d’Andorra davant l’Assemblea de les Nacions Unides (SFGA)

En la intervenció del cap de Govern, Xavier Espot, davant de la 79a Assemblea General de les Nacions Unides, a Nova York, Andorra ha reafirmat el seu compromís amb la pau, el desenvolupament sostenible i els drets humans. En el seu discurs, el màxim responsable de l’Executiu ha destacat diversos punts clau que reflecteixen la posició del país en els grans temes globals.

Espot ha començat felicitant Philémon Yang per la seva elecció com a president de l’Assemblea General i també ha agraït a Antonio Guterres la seva perseverança en la lluita contra les adversitats que pateix el planeta, subratllant la transcendència del lema d’enguany “Unitat en la diversitat per a l’avenç de la pau, del desenvolupament sostenible, de la dignitat humana per a tothom i per tot arreu”, esmentant Andorra com un exemple de convivència pacífica.

El cap de Govern ha mencionat especialment el Pacte per al Futur establert pel concert internacional i subscrit per Andorra en el si de la 79a Assemblea General, amb l’objectiu d’adoptar mesures concretes per a fer front als nous reptes globals i forjar un full de ruta per a encarar els riscos existencials que amenacen la humanitat i les condicions d’habitabilitat del planeta.

Pel que fa als conflictes bèl·lics, el cap de Govern ha destacat que “la gravetat dels conflictes a Ucraïna, a Gaza, al Líban, al Sudan o d’altres que, malauradament, ja són permanents, com a la regió del Sahel, no ens poden deixar indiferents i cal fer una crida urgent per a arribar a un dels objectius més nobles de la política: la pau”. A més, ha destacat especialment la importància de protegir els drets dels infants i adolescents, reiterant el ferm suport d’Andorra a l’Oficina de la Representant Especial del Secretari General per als Infants i els Conflictes Armats i a les accions que està duent a terme sobre el terreny.

El cap de Govern ha subratllat novament el compromís d’Andorra en la lluita contra el canvi climàtic, tant internacionalment com a nivell nacional. Ha esmentat la ratificació del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. En aquest sentit, Espot ha recordat que Andorra ha complert les seves obligacions de comunicació sota els principis de transparència, coherència, comparabilitat, exhaustivitat i precisió; anticipant-se, a més, a les exigències del Conveni. Així mateix, ha afegit l’aposta per les energies renovables al país, liderada des del sector públic amb un desplegament legislatiu molt ambiciós i importants ajudes i plans d’acció.

A la vegada, ha incidint en la importància de la igualtat de gènere i de les mesures adoptades per Andorra per a assolir aquest objectiu. “El nostre compromís, ha dit Espot, ha de ser transformar la igualtat de gènere en una realitat concreta en les nostres societats per a garantir un futur millor per a les generacions que vindran”.

Per altra banda, ha esmentat el Pacte digital global adoptat a la Cimera del futur, que inclou accions per a impulsar l’alfabetització digital i assegurar un futur digital inclusiu, obert, segur i protegit. En aquest sentit el cap de Govern ha exposat que la transició digital aporta recursos amb un valor afegit exponencial i que, conscients d’això, Andorra ha fet grans avenços en aquesta matèria a través de l’Estratègia nacional de transformació digital, que posa un èmfasi especial a garantir els drets digitals dels ciutadans envers la digitalització i a donar compliment als Objectius de desenvolupament sostenible.

Xavier Espot ha conclòs el seu discurs recordant el compromís d’Andorra amb les Nacions Unides, fa més de trenta anys, com “un país que s’obria al món, amb esperit constructiu i tarannà pacífic i dialogant a favor de l’entesa i l’harmonia entre pobles. I aquests valors són els que ens continuen guiant en l’àmbit nacional i internacional”. Finalment ha afegit “que cal impulsar una nova cultura de la pau, basada en l’abolició de la guerra i en el compromís d’arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes; cal que el desenvolupament arribi a tots els racons del planeta, que es respectin el drets fonamentals i que el nou univers digital estigui a mans del coneixement”.

Es pot recuperar el discurs complet del cap de Govern, Xavier Espot, al següent enllaç.