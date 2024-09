Bonell creu que l’opció viable per a l’FC Andorra passa pel camp que la FAF construeix a Encamp

La ministra de Cultura, Mònica Bonell (SFGA / arxiu)

La ministra d’Esports ha emplaçat els responsables del Futbol Club Andorra a buscar altres opcions per a seguir jugant al Principat. Segons publica aquest divendres AndorraDifusió, Mònica Bonell considera que l’estadi més viable és el que la Federació Andorrana de Futbol (FAF) construeix a Encamp i, a més, emplaça les parts “a arribar a un acord”.

Per la seva part, l’entrenador, Ferran Costa, no ha volgut valorar la situació del Futbol Club Andorra, un dia després d’anunciar l’entitat tricolor que finalment no hi haurà estadi a la Borda Mateu. Ara bé, confia que es trobarà el camí per a continuar fent créixer el projecte.

El tècnic del Futbol Club Andorra defensa que els directius “sempre han trobat la manera de donar passes endavant i fer del club un projecte més sòlid”. Ferran Costa està “segur que, com ha passat en totes les situacions prèvies, trobaran el camí i la millor manera de seguir fent créixer el projecte”.