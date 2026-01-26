La Seu: La Seguretat Social introdueix canvis aquest any en l’aplicació VIVESS per a pensionistes residents a l’estranger

El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, i la directora de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Núria Llebot, han visitat, aquest dilluns, l’Oficina d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS) de la Seu d’Urgell per a informar dels canvis introduïts aquest any relacionats amb l’acreditació de vida per part dels pensionistes que viuen a l’estranger.
En aquest sentit, a diferència d’anys anteriors, a partir d’aquest 2026 els pensionistes residents a l’estranger hauran de fer aquest tràmit en dues ocasions: una al llarg del primer trimestre de l’any (el termini finalitza el 31 de març) i una altra durant el mes de setembre. A partir de 2027, seran tres el nombre d’acreditacions de vida que hauran de fer.
Els pensionistes poden dur a terme aquestes acreditacions de vida a través de l’aplicació gratuïta VIVESS, en funcionament des de 2023, que permet, de forma senzilla i ràpida, un cop descarregada al dispositiu mòbil, registrar-se en l’aplicació i complimentar el tràmit des de qualsevol punt del món i sense tràmits addicionals.
En aquest sentit, el subdelegat José Crespín ha destacat que “es tracta d’una eina molt senzilla d’ús que vol facilitar aquest tràmit necessari per a evitar la suspensió temporal de la pensió i que evita desplaçaments als pensionistes que viuen a l’estranger”.
Per a accedir a l’aplicació VIVESS, cal descarregar l’app al dispositiu mòbil i registrar-se un únic cop a través de diferents sistemes d’identificació com ara Cl@ve, DNI/NIE o número d’expedient, que es pot consultar en la carta de revaloració de la pensió que l’INSS remet als pensionistes cada any.
L’usuari haurà d’introduir el país de residència i les dades personals i, posteriorment, mostrar el document d’identitat per les dues cares i seguir les indicacions per a fer un reconeixement biomètric per a confirmar la identitat.
L’aplicació VIVESS també inclou altres serveis com remetre el certificat de residència fiscal, la modificació de dades bancàries i l’actualització del domicili i país de residència.
Els pensionistes que resideixen a l’estranger poden utilitzar l’aplicació VIVESS o fer-ho de forma presencial a les Oficines d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS) o a les Oficines Consulars d’Espanya a l’exterior.
8.200 cites presencials l’any 2025
Segons les dades facilitades, aquest dilluns, per l’INSS, l’Oficina d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS) de la Seu d’Urgell va gestionar l’any passat un total de 8.200 cites presencials a l’oficina per a atendre les consultes i tràmits dels ciutadans de la comarca de l’Alt Urgell i poblacions veïnes.