Joan Aracil, a la 2026 Silvretta Montafon FWT Challenger

El rider del Principat, Joan Aracil, entrarà en competició aquest dimarts a la 2026 Silvretta Montafon FWT Challenger. La competició tindrà lloc a l’estació austríaca amb l’andorrà amb el dorsal 15. La competició comptarà amb 26 riders en esquí. Aquesta cita de Montafon és la primera cursa del calendari Challenger.
Val a dir que, Aracil serà als Campionats del Món de freeride que acollirà Ordino-Arcalís de l’1 al 6 de febrer. Fa uns dies va ser obridor a la cita del Freeride World Tour que es va celebrar a l’estació catalana de Baqueira, on també el seu entrenador, Dani Fornell, va ser vídeo-jutge durant la competició.
La cursa es podrà seguir aquí: