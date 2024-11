La Seu: La Germandat de Sant Sebastià apadrina una ruca

L’acte d’apadrinament de la ruca serà dissabte

La Germandat de Sant Sebastià de la Seu d’Urgell organitza un acte per a presentar l’apadrinament d’una ruca de raça autòctona catalana, que han impulsat des de l’entitat. La presentació tindrà lloc aquest dissabte a les 12 del migdia, al carrer Major. L’exemplar es podrà veure a aquella hora, quan es començarà una cercavila amenitzada per la ‘Improvisada Orquestra Mundial’, que avançarà cap al carrer dels Canonges i finalitzarà a la plaça Patalín.

L’acte comptarà amb un parlament a càrrec de Josep Lluís Piqué, president de l’Associació per al Foment de la Raça Asinina Catalana (AFRAC). Per a acabar, es repartirà coca i xocolata per als assistents.

L’AFRAC, amb seu a Banyoles, treballa des de fa anys per a la preservació de la raça pròpia de ruc català, que durant molt de temps ha gaudit de prestigi internacional. L’origen de l’espècie se situa en l’arribada, segles enrere, d’exemplars d’Àfrica i l’Orient Mitjà, que fruit d’una mescla van donar pas a una nova raça. De fet, a l’època de l’Imperi Romà l’escriptor i naturalista Plini el Vell (al segle I d.C.) ja esmentava l’existència d’un tipus de ruc singular a la Plana de Vic, llavors anomenat Ausetà. Segles més tard, la seva resistència i bon caràcter va fer que n’hi arribés a haver més de 50.000 exemplars i que fos exportat arreu del món, especialment als Estats Units, on va donar peu a una nova raça.

Al segle XX, però, el ruc català va entrar en declivi a causa del procés de mecanització i actualment en resten poc més d’un miler. Això ha fet que les darreres dècades s’hagi endegat accions per a preservar-lo. Els principals impulsors han estat el ramader osonenc Martí Salvans (1898-1983), que poc abans de morir va ser condecorat amb la Creu de Sant Jordi en reconeixement a aquesta tasca, i el berguedà Joan Gassó i Salvans, que ha dedicat tota una finca de la seva propietat a fomentar-ne la reproducció i oferir-hi visites guiades, a Can Fuïves d’Olvan. Aquests darrers anys l’espècie també ha estat reivindicada com un emblema de Catalunya i de la catalanitat, amb la posada en venda de molts elements promocionals amb la seva imatge.