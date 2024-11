Aquest dissabte, Tremp celebra la Fira del Codony

Cartell anunciador de la Fira del Codony de Tremp

Tremp, la capital del Pallars Jussà, celebra aquest dissabte, dia 2 de novembre, la seva tradicional Fira del Codony, que coincidirà amb la Fira dels Esports de Muntanya. La vila reunirà un bon nombre d’estands amb expositors que oferiran diferents productes als visitants que es donaran cita a l’esdeveniment.

S’ha de recordar que Tremp, i ens extensió la comarca, disposen de nombroses codonyers i que en aquestes contrades l’elaboració de l’allioli de codony és molt típic, així com el codonyat. En aquest sentit, Tremp manté viu el seu concurs d’allioli i un esmorzar, en el qual, no hi mancarà aquesta menja. Una de les diferents activitats que hi haurà al poble és, precisament, una formació per a ensenyar a fer l’allioli de codony.