El govern xinès anuncia l’exempció de visat per als andorrans

Les banderes d’Andorra i de la Xina (SFGA)

L’Ambaixada de la República Popular de la Xina ha comunicat al Ministeri d’Afers Exteriors que a partir del divendres, 8 de novembre els titulars de passaports ordinaris d’Andorra podran viatjar a territori xinès per motius de negocis, turisme, visita a familiars o amics i transitar per territori xinès sense necessitat de sol·licitar un visat per una estada màxima de quinze dies. Aquesta exempció ha estat acordada a manera de prova fins al 31 de desembre de 2025.

L’Ambaixada recorda l’excel·lent relació entre els dos països, atès que enguany se celebra el 30è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre Andorra i la Xina. Durant l’any han tingut lloc diversos esdeveniments commemoratius d’aquesta celebració, com el cicle cultural Geografies 2024 dedicat a la Xina o la representació d’òpera tradicional Wu el 26 de juny a l’Auditori Nacional d’Ordino.