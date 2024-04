La Seu invertirà més de 3M€ addicionals amb el tancament de l’exercici 2023

Gemma Tó, Joan Barrera i Toni Nadal (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell tancarà l’exercici econòmic de l’any 2023 amb un romanent de tresoreria per despeses generals de 5.234.589,89€, dels quals 1.220.667,26 € ja estan compromesos, i queden disponibles 4.013.922,63€.

Al respecte, l’equip de Govern presentarà al ple ordinari que se celebrarà el pròxim dilluns, 22 d’abril, per a la seva aprovació, la modificació de crèdit per valor de 3M€, dels quals 537.300€ es destinaran a la reducció del préstec que hi havia disposat al pressupost municipal.

Aquesta modificació consistirà, tal com ha explicat aquest divendres en roda de premsa l’alcalde de la Seu Joan Barrera, acompanyat per la tinent d’alcalde d’Hisenda, Gemma Tó, i el regidor adjunt a Hisenda, Toni Nadal, en portar a terme diferents inversions com:

Via Pública i urbanisme, amb més de 620.000€.





Parcs i jardins, amb prop de 154.000€, on hi destaca la compra d’un tractor nou.





Educació, amb prop de 228.000€, on hi destaca el projecte per a la protecció de la infància i joventut, i l’escola de les Arts.





Cultura 118.000€, on hi destaca més inversió per a la programació estable del segon trimestre d’enguany.





Espai Ermengol, amb més de 80.000€, perquè es pugui registrar com a museu.





Patrimoni, amb 70.000€, per a portar a terme noves excavacions al jaciment arqueològic del pati de Les Monges i la creació de la nova plaça de tècnic de patrimoni.





Promoció econòmica, amb 160.000€, que es destinaran a noves campanyes de promoció de la ciutat, comerç i turisme.





Esports, amb prop de 50.000€.





Solidaritat, amb 10.000€, adreçats a l’ONG Open Arms per Gaza.

Tal i com ha afirmat l’alcalde Joan Barrera “la nova inversió de 3M€ permetrà reforçar decididament els eixos que s’han de potenciar a la nostra ciutat com són via pública, promoció econòmica i àrees també importants com educació, cultura, patrimoni i esports, entre d’altres”.