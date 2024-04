Encamp transportarà els més petits a un món màgic amb el musical ‘Viatge a Oz’

Una escena del musical “Viatge a Oz” (Comú d’Encamp)

La Sala de Festes del Complex d’Encamp es transformarà, el diumenge dia 12 de maig, a les 16 hores, en una porta cap a un món imaginari, ple de personatges fantàstics i una història com mai abans explicada. Arriba a la parròquia el musical infantil ‘Viatge a Oz’, de la companyia Trencadís, destinat als més petits, i als no tan petits.

Una representació plena de llum, color i, sobretot, música, i tot plegat envoltat per una de les històries més famoses del cinema i la literatura. Un dels grans clàssics, que ve triomfant en totes les seves adaptacions des de la seva creació l’any 1900.

Les entrades per a veure ‘Viatge a Oz’ es posen a la venda el proper dilluns, 22 d’abril, a partir de les 9 hores, al web comuencamp.ad a un preu de 5 euros per als infants fins a 12 anys, i 10 euros per als adults.





Comprar les entrades aquí!