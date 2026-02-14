La Seu impulsa el cicle “Estudis 360°” per a reforçar les tècniques d’estudi entre els joves

El cartell anunciant els tallers (Aj. la Seu)
Amb l’objectiu d’acompanyar l’alumnat en la millora de la seva organització personal i el seu rendiment acadèmic, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, a través del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) i l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, presenta el cicle de tallers “Estudis 360°: Tallers de tècniques d’estudi”. Aquesta iniciativa neix de la necessitat detectada de donar suport als estudiants que busquen mètodes més clars i ordenats per a aprendre, fixar continguts i preparar els seus exàmens de manera efectiva.

Un format pràctic i compacte

El programa consta de tres sessions monogràfiques, dissenyades per a ser curtes i concretes, facilitant així l’assistència i l’aplicació directa dels coneixements al dia a dia de l’estudiant. Les sessions tindran lloc a la sala polivalent del centre cívic l’Escorxador de 16:30 h a 17:30 hores:

·         Dimecres 25 de febrer: Idees clau i resum.

·         Dimecres 4 de març: Resums i esquemes.

·         Dimecres 11 de març: Mapes conceptuals i altres eines.

L’enfocament d’Estudis 360° és totalment pràctic, oferint espais guiats on els joves podran treballar les estratègies més utilitzades per a treure el màxim profit del seu temps d’estudi.



Inscripcions

Totes les persones interessades a participar-hi han de formalitzar la seva inscripció prèvia a través del formulari en línia disponible a l’enllaç: https://ja.cat/tecniquesestudi.

Aquesta activitat compta amb el suport del Servei Educatiu de l’Alt Urgell i el Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya.

