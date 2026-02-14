Imma Tor assisteix aquest cap de setmana a la Conferència de Seguretat de Múnic 2026

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, participa fins demà diumenge en la 62a edició de la Conferència de Seguretat de Munic (Munich Security Conference, MSC), una de les principals plataformes internacionals de debat en matèria de política exterior i seguretat. La Conferència reuneix, enguany, representants de prop de 150 estats, amb la participació de mig centenar de caps d’Estat i de Govern i prop de 200 ministres, principalment d’Afers Exteriors.
Durant les jornades, la ministra Tor participa en diverses sessions dedicades als reptes de la seguretat global, el futur de l’ordre internacional, els conflictes regionals i el paper d’Europa en un entorn global més exigent.
La ministra ha assistit, divendres i avui dissabte a la inauguració oficial de la Conferència, a càrrec, del Canceller federal d’Alemanya, Friedrich Merz i a debats sobre el multilateralisme, la competència sistèmica, la seguretat econòmica i comercial —amb especial èmfasi en les relacions entre els Estats Units i la Xina—, així com sobre guerra híbrida, geopolítica dels recursos i garanties de seguretat per a Ucraïna. Imma Tor ha pogut expressar tota la solidaritat del poble andorrà al ministre d’Afers Exteriors d’Ucraïna, Andrii Sybiha, especialment davant el sofriment del poble ucraïnès pels atacs a les infraestructures essencials energètiques.
També ha assistit en la sessió sobre França a Europa i en el món que ha comptat amb la intervenció del president de la República francesa i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, el qual ha pogut saludar. D’altra banda, la ministra Tor ha participat en el debat sobre construir aliances per a una nova Gaza amb presència del ministre d’Afers Exteriors d’Espanya, José Manuel Albares; ambdós ministres van poder mantenir una conversa en finalitzar la taula rodona. La jornada de demà diumenge posarà el focus en Europa, la seva capacitat d’actuació, la competitivitat i la defensa dels valors fonamentals.
Signatura d’un Protocol d’entesa amb l’Orde de Malta
En el marc de la Conferència, la ministra Tor i el gran canceller de l’Orde de Malta, Riccardo Paternò di Montecupo, han signat un Protocol d’entesa d’amistat i cooperació entre Andorra i l’Orde de Malta. El Protocol estableix diversos àmbits prioritaris de cooperació, especialment en el vessant humanitari i social, com ara la salut, la protecció civil i la gestió d’emergències; la inclusió social i la reducció de la bretxa digital; l’educació i la joventut i la sostenibilitat i la cooperació cultural.