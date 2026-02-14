Arrenquen els actes de Carnaval a Encamp

Aquest dissabte, a les 12 h, el Carnaval d’Encamp 2026 dona el tret de sortida amb la penjada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, a la plaça del Consell General. La primera jornada de la festivitat seguirà amb l’actuació de l’Esbart Sant Romà (13 h), la desfilada de carrosses i comparses (15 h) i l’espectacle infantil del grup Ambauka (17:30 h). A les 22:45 h serà el torn de ball al ritme de Les que Faltaband, Dj Montalvo (1:30 h) i Dj Rajobos&Dj Nev (3:30 h).
El Carnaval d’Encamp es durà a terme del 14 al 18 de febrer. A més, hi haurà novetats com l’espectacle itinerant de l’Ossa pels carrers del poble amb tots els ossos i osses del Pirineu i el ball nocturn, que es recupera amb un format d’orquestra.
Cinc dies d’actes per a tots els públics
La celebració arrenca avui dissabte, 14 de febrer, amb la penjada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes a la plaça del Consell General, seguida de l’actuació de l’Esbart Sant Romà i la gran desfilada de carrosses i comparses, que sortirà des de l’avinguda Joan Martí. La jornada continuarà amb propostes infantils com l’espectacle Peti qui peti amb Ambauka, i una intensa nit de festa amb el grup de versions Les que Faltaband i sessions de discjòquei amb DJ Montalvo i DJ Rajobos & DJ Nev.
El diumenge, 15 de febrer, començarà de matinada amb la tradicional despertada general pels carrers del poble i la popular “Matança” del porc a la travessera de l’Areny, seguida del Judici dels Contrabandistes a la plaça dels Arínsols i el repartiment de botifarra. A la tarda, els més petits gaudiran d’un espectacle amb La Clika i el concurs infantil de disfresses amb entrega de premis. La nit estarà marcada per l’actuació dels grups Unicornios Lokos i Bandidos, així com l’entrega dels premis de carrosses i comparses.
El dilluns, 16 de febrer, serà un dels dies centrals amb el tradicional Ball de l’Ossa, reconegut com a patrimoni cultural immaterial per la UNESCO. La desfilada del Ball de l’Ossa amb els Ossos del Pirineu recorrerà el centre del poble fins a la representació al Prat de l’Areny. També hi haurà repartiment d’allioli, cercavila final amb Ho peta Street Band, festa infantil Just Dance i una nova nit musical amb La Divand i DJ Moncho, culminant amb la “confitada” popular.
El dimarts, 17 de febrer, tindrà lloc la despenjada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes i, ja de nit, l’acte teatral de l’Operació de Sa Majestat al Sala de Congressos, abans de tornar a omplir la Sala de Festes amb la sessió de DJ Moncho.
Finalment, el dimecres, 18 de febrer, es posarà el punt final amb la tradicional sardinada popular i vi bullit, la lectura de les últimes voluntats i la cremada del Rei Carnestoltes a la travessera de l’Areny, seguida d’un castell de focs artificials de fi de festa.
La programació completa es pot consultar a comuencamp.ad/carnaval.