Muntanyes de Circ: el preludi d’un festival internacional que s’organitzarà al 2022

La parròquia de Sant Julià de Lòria acollirà unes jornades centrades en el món del circ que suposaran una mena de “prova pilot” per un festival més ampli i de caràcter internacional que tindrà lloc l’any vinent. Com ha explicat la cònsol menor Mireia Codina, la idea va sorgir de l’artista Yldor Llach que l’any passat va actuar en el marc del programa d’activitats A Ritme d’Estiu i que a principis d’aquest 2021 va fer una estada artística durant una setmana al Centre cultural per preparar un nou espectacle. “Arran d’això ens va sorgir la proposta de fer un festival de circ, però ens va semblar una mica agosarat i vam decidir començar per un format una mica més reduït amb la intenció que sigui l’inici d’un gran festival”, ha explicat Codina.

La primera de les actuacions tindrà lloc avui divendres 25 a les 19 hores a la plaça de la Germandat amb l’espectacle Monstres a càrrec de la companyia andorrana Riguel Multidisciplinar. I el dissabte 26 seran vuit les actuacions per part de quatre grups o solistes que es repartiran entre la plaça del Solà i la de la Germandat i de les quals hi haurà dues sessions.

Per tant, si a això li sumem les dues amenitzacions musicals que oferiran les Boozan Dukes podrem gaudir d’un total de deu números des de les 10 del matí fins passades les vuit del vespre. Per a les actuacions no cal fer reserva prèvia, tot i que l’aforament serà limitat. “És una proposta nova, fresca que pensem que ens ajudarà a dinamitzar la parròquia”, ha indicat la cònsol. Tot el programa es pot consultar a www.santjulia.ad

De la seva banda, Llach, que a més d’actuar és l’ànima mater del projecte ha explicat que “vindran companyies de formats diferents i per a públic molt divers per mirar d’arribar a tothom”. Sobre el projecte del festival internacional, ha avançat que “es farà durant un cap de setmana amb l’ambició de poder organitzar un que duri tota una setmana”.