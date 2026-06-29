La Seu fa, aquest dilluns, l’últim pas a favor de la residència de la gent gran, previ a la seva construcció

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell cedeix, aquest dilluns, a la Generalitat de Catalunya el projecte de la residència de la gent gran, definitivament aprovat per a que pugui realitzar tots els tràmits de treure a concurs les obres i poder iniciar així la seva construcció en els propers mesos. L’alcalde, Joan Barrera, es mostra “molt satisfet, ja que la Seu disposarà per fi d’un equipament molt necessari i al mateix temps fa realitat un dels seus compromisos més importants”.
La Residència per a les persones grans a la Seu serà de titularitat pública i gestionada directament per la Generalitat de Catalunya. La residència tindrà una superfície construïda de 10.000 m2 entre les zones residencials, d’apartaments, serveis comuns i Centre de Dia.
Comptarà amb 90 places repartides en 5 unitats de convivència, on cadascuna té 18 habitacions. Hi haurà 30 habitacions dobles amb un total de 60 llits i 30 habitacions individuals amb un total de 30 llits.
També disposarà d’un nou Centre de Dia de 40 places que se sumaran a les 30 del Centre de Dia de l’Hospital, i de 12 apartaments tutelats.
El seu pressupost és de 17,2 milions d’euros que assumirà íntegrament el Departament de Drets Socials de la Generalitat , al tractar-se d’una residència de la seva propietat.
A partir de la cessió del projecte elaborat per l’Ajuntament de la Seu, d’acord amb els tècnics del Departament, es posa fi a tot un seguit d’actuacions que es van iniciar tot just Joan Barrera va prendre possessió com alcalde de la ciutat.
3 anys de treball i consens
Aquest ha estat un projecte de tres anys de treball i consens. Primer, es va triar el terreny on ubicar la Residència; segon, contractar un avantprojecte a un despatx d’arquitectura; tercer, es va dur a terme una presentació pública de la proposta consensuada amb la Plataforma Pro Residència i associacions de les persones grans del municipi, desembre 2023; quart, pactar amb la Generalitat les condicions tècniques de la residència i cinquè, encarregar el projecte executiu del complex que, avui, un cop aprovat i superat tots els tràmits administratius, es cedeix a la Generalitat per a poder ser contractat i iniciar les obres.