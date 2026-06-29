Es redueix, al maig, la demanda d’energia a Andorra (0,2%)

La demanda d’energia a Andorra durant el mes de maig del 2026 ha estat de 40.084,0 MWh (megawatts hora), un -0,2% respecte al mateix mes de l’any anterior. A més, hi ha hagut una demanda elèctrica acumulada de 196.859,0 MWh de gener a maig (-2,1%) i de 581.943,0 MWh durant els darrers 12 mesos, xifra que representa una variació del +0,9% respecte al mateix període anterior.
Pel que fa a les dades expressades en tones equivalents de petroli (TEP), la demanda total del mes de maig ha estat de 12.231,7 TEP, amb una variació interanual del -11,2%. D’altra banda, la demanda acumulada de gener a maig se situa en 64.023,8 TEP (-5,0%), mentre que el consum acumulat durant els darrers 12 mesos ha estat de 197.525,8 TEP, amb una variació del -1,3% respecte al mateix període anterior.
Quant a la demanda dels clients de FEDA, la demanda total pel mes de maig del 2026 ascendeix a 25.298,8 MWh, amb una variació del +0,7% respecte al mateix mes de l’any 2025. Quant a l’acumulat de gener fins al maig, ha sigut de 124.475,9 MWh, un -1,1% respecte al mateix període de l’any anterior. Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers 12 mesos, la demanda ha estat de 370.813,4 MWh, xifra que suposa una variació positiva del +1,2% respecte a la dada acumulada del mateix període anterior.